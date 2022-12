iPhone 14 Pro, linee orizzontali sul display: si tratta di un bug

I quattro nuovi modelli iPhone 14 sono stati lanciati sul mercato ormai da mesi, per la gioia dei tantissimi fan della Mela che non vedevano l'ora di avere tra le mani i nuovi dispositivi. Il riscontro sembra essere molto buono, anche se non mancano alcune criticità.

Proprio in queste ore sui social media diversi possessori di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max stanno segnalando una fastidiosa problematica. Secondo quanto riportato da questi utenti, infatti, pare che sui display di questi iPhone siano comparse delle linee orizzontali che lampeggiano quando il dispositivo viene acceso. Al momento non sembrano esserci soluzioni per questo problema.

In un thread comparso su Reddit diversi utenti di ‌iPhone 14 Pro‌ stanno segnalando che una o più linee verdi e gialle potrebbero lampeggiare sullo schermo quando il dispositivo viene acceso, scomparendo dopo pochi secondi. Secondo quegli stessi utenti, il supporto Apple avrebbe già provveduto ad informarli che il problema non è il risultato di un difetto hardware: si tratterebbe infatti di un bug presente in iOS 16.

Sempre secondo quanto riportato dagli utenti di Reddit, ma anche dai forum di supporto Apple (1,2,3) e dal forum MacRumors, il problema sembra essere iniziato dopo l'aggiornamento di iOS 16.2, anche se alcuni utenti segnalano che il problema si verifica anche su versioni precedenti di ‌iOS 16‌. Un utente su Reddit afferma che un ingegnere di Apple li ha informati al telefono che la società del CEO Tim Cook sta lavorando a una patch software per arrivare ad una soluzione definitiva del problema, ma i dettagli esatti al momento restano ancora ignoti.

Apple sta attualmente testando l'aggiornamento ad iOS 16.3 con sviluppatori e beta tester pubblici, ma il lancio del nuovo update non è previsto fino all'inizio del prossimo anno. L'ultima versione di ‌iOS 16‌ è proprio iOS 16.2, che include diverse nuove funzionalità, tra cui Apple Music Sing, la nuova app Freeform di Apple e tanto altro ancora.