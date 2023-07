iPhone 14 Pro, la versione da 256 GB scontatissima su Amazon

In queste ultime settimane sul web sono circolate sempre più indiscrezioni sugli iPhone 15 che Apple presenterà ufficialmente a settembre 2023. In attesa di svelare ogni dettaglio su questi nuovi prodotti, la Mela può dirsi ampiamente soddisfatta dalle vendite dei predecessori, vale a dire gli iPhone 14. In particolare, i fan hanno mostrato un certo gradimento per i modelli Pro, tra cui l’iPhone 14 Pro.

In tanti, però, sono stati fermati dai prezzi molto elevati degli iPhone 14. Anche l’iPhone 14 Pro ha un prezzo di partenza non alla portata di tutti ed è per questo che molti seguaci di Apple attendono sempre qualche offerta interessante per provare ad assicurarsi il device.

Proprio in queste ore l’iPhone 14 Pro viene proposto su Amazon con uno sconto davvero sensazionale. La versione da 256 GB di memoria interna viene infatti messa in vendita a 1.279 euro, consentendo agli utenti di risparmiare quasi 200 euro sul prezzo di partenza. In più, l’offerta di Amazon consente anche di pagare il telefono in cinque rate mensili.

Come accennato, lo sconto del 13% sta catturando l’attenzione di molti appassionati dei prodotti Apple. L’iPhone 14 Pro è infatti uno dei telefoni maggiormente ricercati sul mercato. Basta dare uno sguardo alla scheda tecnica per rendersi conto delle potenzialità di questo prodotto.

Il telefono della Mela si presenta con un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island ed è alimentato con un processore Apple A16 Bionic che garantisce prestazioni di livello assoluto. Sul retro del dispositivo troviamo tre fotocamere, tra cui il sensore principale da 48 MP. Apple ha poi optato per iOS 16 come sistema operativo, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile.