iPhone 14 Pro in offerta su Amazon: si risparmiano 130 euro

E' il giorno di San Valentino e in molti stanno certamente pensando a cosa regalare al proprio o alla propria partner. Un nuovo telefono può essere senza dubbio un'ottima idea, specialmente se si tratta di un top di gamma proposto ad un prezzo molto invitante.

Ecco perché in tanti stanno facendo un giro su Amazon, dato che il sito del colosso dell'e-commerce sa sempre fornire ottime idee (e soprattutto sconti importanti) per queste occasioni così sentite. Proprio in queste ultime ore sul sito di Amazon è in vendita uno dei telefoni premium più ricercati sul mercato ad un prezzo a cui è davvero difficile dire di no.

Stiamo parlando dell'iPhone 14 Pro, presentato ufficialmente da Apple a settembre 2022 e largamente apprezzato non solo dai fan della Mela. In questo momento, infatti, il prodotto è in offerta al minimo storico: basta andare sulla pagina dedicata per trovarlo a 1.269 euro, ben 130 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

L'offerta in questione, che riguarda il modello con 128 GB di storage, sta ovviamente facendo gola a tutti gli appassionati dei prodotti Apple, che conoscono molto bene le potenzialità di iPhone 14 Pro. Il telefono, infatti, si presenta con un display Super Retina XDR da 6.1 pollici always-on con ProMotion, ma la vera 'chicca' è la nuova fotocamera principale da 48 megapixel con una risoluzione 4 volte più alta rispetto all'iPhone 14 ' standard'.

Altra caratteristica molto apprezzata dell'iPhone 14 Pro è la Dynamic Island, una specie di 'notch' che facilita l'interazione con il prodotto contenendo tutte le principali notifiche in tempo reale.

Infine, l'iPhone 14 Pro può contare sul processore A16 Bionic e su una batteria che assicura una durata per tutto il giorno con 23 ore di riproduzione video.