iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max avranno il display Always-On

Dopo le ultime indiscrezioni di Ross Young, anche Mark Gurman di Bloomberg suggerisce che l’iPhone 14 Pro e ‌l’iPhone 14 Pro‌ Max potrebbero presentare un display Always-On per la schermata di blocco.

Nella sua ultima newsletter “Power On”, Gurman ha delineato alcune delle modifiche previste per iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16 e macOS 13, che verranno presentate nel dettaglio da Apple nel corso della Worldwide Developers Conference (WWDC), che prenderà il via il 6 giugno. Tra le nuove funzionalità in arrivo per ‌iOS 16‌ c’è anche una schermata di blocco migliorata, con “sfondi con funzionalità simili a widget”. Secondo quanto riferito, i miglioramenti della schermata di blocco hanno gettato le basi per funzionalità future, inclusa una modalità “Always-On”. In effetti, Gurman ha affermato che ‌iOS 16‌ include attivamente il “supporto futuro” per una schermata di blocco Always-On.

Già l’anno scorso si era parlato del fatto che i modelli di iPhone 13 Pro avrebbero potuto dotarsi della funzionalità Always-On, ma poi le cose sono andate diversamente. Tuttavia, Gurman sostiene che Apple ha continuato a lavorare sulla funzione e ora la modalità Always-On sarebbe in fase di sviluppo per ‌iPhone 14 Pro‌ e ‌iPhone 14 Pro‌ Max, fornendo “informazioni rapidamente visualizzabili, in maniera simile ai più recenti Apple Watch”.

‌iPhone 13 Pro‌ e ‌iPhone 13 Pro‌ Max sono stati i primi iPhone dotati di display ProMotion a 120 Hz, grazie all’adozione della tecnologia del pannello LTPO con frequenze di aggiornamento variabili. Gli attuali display ProMotion dell’iPhone sono limitati a frequenze di aggiornamento dello schermo comprese tra 10 Hz e 120 Hz. Al contrario i pannelli LPTO, utilizzati da produttori del calibro di Oppo e Samsung, sono in grado di scendere fino a 1 Hz durante la visualizzazione di un’immagine statica o quando il dispositivo è inattivo.

Ross Young ha recentemente affermato di “aspettarsi” che i display ProMotion che vedremo in ‌iPhone 14 Pro‌ e ‌iPhone 14 Pro‌ Max saranno in grado di scendere allo stesso minimo di 1 Hz, rimuovendo efficacemente la limitazione hardware che impedisce ad Apple di garantire una modalità Always-On sui modelli ‌iPhone 13 Pro‌.

Fonte MacRumors