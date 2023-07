iPhone 14, prezzo eccezionale su Amazon: risparmi 230 euro!

I fan di Apple attendono con ansia l’arrivo del mese di settembre per ammirare i nuovi iPhone 15. Nel frattempo i predecessori di questi dispositivi, gli iPhone 14, continuano a riscuotere molto apprezzamento da parte dei fan della Mela (e non solo). Ecco perché non appena spunta qualche offerta interessante su questi prodotti gli utenti fanno a gara per cercare di accaparrarseli a un prezzo molto più basso rispetto a quello di partenza.

Proprio in queste ore su Amazon è comparsa un’offerta clamorosa che riguarda l’iPhone 14 versione Galassia con 128 GB di memoria interna. Sul sito del colosso dell’e-commerce, infatti, l’eccellente melafonino realizzato da Apple viene venduto a 799 euro, consentendo quindi agli utenti di risparmiare la bellezza di 230 euro sul prezzo di partenza. Inoltre, con questa offerta l’iPhone 14 può essere acquistato in cinque rate mensili.

Si tratta del nuovo minimo storico per l’iPhone 14, che presenta caratteristiche tecniche ed estetiche di grandissimo livello. Il prodotto può infatti contare su un display OLED da 6,1 pollici (con frequenza di aggiornamento da 60 Hz e una protezione Ceramic Shield) e su un processore Apple A15 Bionic, che consente al dispositivo di raggiungere un livello prestazionale davvero molto elevato. Sul retro del dispositivo sono posizionate due fotocamere, entrambe da 12 MP. Anche sul davanti la società del CEO Tim Cook ha optato per una fotocamera da 12 MP.

Il sistema operativo scelto da Apple per questo telefono è iOS 16. Ovviamente non poteva mancare il modulo 5G, che consente di trasferire i dati e di navigare in internet con qualità eccellente, passando per la connettività Wi-Fi e il GPS. Infine, la batteria che equipaggia l’iPhone 14 è da 3.279 mAh.