iPhone 14 Plus, super sconto su Amazon: risparmi oltre 230 euro

Tutti i riflettori sono ormai puntati su Apple, che dovrebbe presentare i nuovi iPhone 15 tra poco più di un mese. I fan della Mela non vedono l’ora di conoscere tutti i dettagli dei nuovi melafonini, con la speranza che possano essere ancora più prestanti e innovativi degli eccellenti iPhone 14 lanciati lo scorso anno.

Ancora oggi, a distanza di quasi un anno, gli iPhone 14 continuano a riscuotere un certo consenso tra gli utenti. In particolare gli appassionati dei prodotti della Mela apprezzano l’iPhone 14 Plus, che proprio in queste ore viene proposto sul sito di Amazon a un prezzo a cui si fa davvero molta fatica a dire di no.

Lo sconto del 20%, infatti, consente di acquistare il prodotto a sole 945 euro, risparmiando così circa 235 euro sul prezzo di partenza. E non è tutto, perché grazie a questa importante offerta di Amazon è possibile anche dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis. Inoltre gli utenti potranno godere di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Come accennato, questo forte sconto non può che fare gola a tutti i fan di Apple, viste le eccellenti caratteristiche tecniche dell’iPhone 14 Plus. Il telefono si presenta con un display OLED da 6,7 pollici con un ‘notch’ sul davanti per ospitare la fotocamera anteriore e i sensori e una frequenza di aggiornamento da 60 Hz. Il processore che alimenta l’iPhone 14 Plus è un Apple A15 Bionic, abbinato a 6 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Sul retro del dispositivo sono presenti due fotocamere, entrambe da 12 MP: anche sul davanti Apple ha posizionato una fotocamera da 12 MP. La batteria dell’iPhone 14 Plus è da 4.325 mAh, pertanto il device assicura un ottimo livello di autonomia: con una singola carica si può arrivare anche a due giorni di utilizzo intenso.