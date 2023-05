iPhone 14 Plus in offerta su Amazon: -270 euro, sconto super

Con il passare del tempo aumenta l’attesa per gli iPhone 15, che verranno presentati ufficialmente da Apple a settembre 2023. I fan della Mela non vedono l’ora di conoscere ogni dettaglio dei quattro nuovi modelli in arrivo, vale a dire l’iPhone 15 ‘standard’, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max. Nel frattempo gli iPhone 14 lanciati sul mercato dalla Mela alla fine dello scorso anno continuano a riscuotere un gradimento molto elevato nella clientela.

Uno dei prodotti più gettonati è senza dubbio l’iPhone 14 Plus, che proprio in queste ore è comparso sul sito di Amazon ad un prezzo molto accattivante. Il telefono, infatti, viene venduto a 909 euro, consentendo in questo modo agli utenti di risparmiare 270 euro sull’acquisto. Lo sconto del 23% rispetto al prezzo di partenza (1.179 euro, ndr) sta ovviamente catalizzando l’attenzione dei tantissimi seguaci del colosso di Cupertino, che vogliono cogliere al volo questa occasione. L’offerta, infatti, permette anche di acquistare questo melafonino in 12 rate mensili senza interessi.

Venendo alle specifiche, l’iPhone 14 Plus si presenta con un display OLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento a 60 Hz e una protezione Ceramic Shield. Inoltre il telefono può contare su un potente processore A15 Bionic, oltre che di una doppia fotocamera posteriore (entrambi i sensori sono da 12 MP). Apple ha poi posizionato sul davanti una fotocamera anteriore da 12 MP. Tra gli aspetti più importanti c’è sicuramente la batteria da 4.325 mAh, molto più ampia rispetto all’iPhone 14, garantendo in questo modo un’autonomia decisamente superiore.

Il sistema operativo è iOS 16, il peso è di 203 grammi ed è confermata l’ottima resistenza all’acqua. L’offerta in questione riguarda il modello con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.