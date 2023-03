iPhone 14 Plus a 999 euro su Amazon: l'offerta è irrinunciabile

Tra i migliori telefoni lanciati sul mercato negli ultimi mesi ci sono ovviamente gli iPhone 14 di Apple, presentati ufficialmente lo scorso settembre dalla società del CEO Tim Cook e diventati subito oggetto del desiderio di moltissimi fan della Mela (e non solo).

Come noto, Apple ha realizzato quattro nuovi modelli: oltre all'iPhone 14 'standard' e all'iPhone 14 Plus, sono arrivati sul mercato anche l'iPhone 14 Pro e l'iPhone 14 Pro Max. L'impressione è che l'attenzione degli utenti si sia rivolta soprattutto ai due melafonini più prestanti, ma anche gli altri due prodotti mettono a disposizione specifiche e funzionalità davvero molto interessanti.

In particolare, l'iPhone 14 Plus è un ottimo compromesso per chi desidera un telefono di altissima qualità provando a spendere qualcosina in meno. Ecco perché i fan della Mela tengono sempre monitorato il sito di Amazon nella speranza che possa spuntare qualche offerta irrinunciabile. Proprio nelle scorse ore l'iPhone 14 Plus è apparso scontato sul portale del colosso dell'e-commerce, per la gioia degli appassionati di Apple.

Il prodotto viene infatti venduto a 999,99 euro, con un risparmio di 180 euro rispetto al prezzo di partenza di 1.179 euro. Lo sconto del 15% sta già scatenando l'entusiasmo degli utenti, che si stanno recando in massa su Amazon per assicurarsi l'iPhone 14 Plus a meno di mille euro.

D'altronde parliamo di un dispositivo con uno schermo OLED da 6,7 pollici Retina che garantisce una visione eccezionale in qualsiasi condizione di luminosità, senza dimenticare lo strepitoso chip A15 Bionic di Apple che assicura prestazioni super, con tanto di modem 5G integrato. In più, l'iPhone 14 Plus presenta anche un comparto foto da sogno, con tante funzionalità per le fotocamere: basti pensare alla Cinema Mode (con Dolby Vision 4K fino a 30 fps) e alla Action Mode. Infine, la batteria da 4.300 mAh dura tutto il giorno ed è un altro aspetto che spinge gli utenti ad approfittare di questa offerta.