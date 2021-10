iPhone 14 senza notch e con il “foro” nel display? Pare proprio di no

Poco meno di un mese fa Apple ha svelato al mondo i quattro modelli di iPhone 13. Tuttavia, sul web stanno emergendo già diverse indiscrezioni che riguardano la prossima generazione di iPhone, ovvero gli iPhone 14, che ovviamente non vedremo prima di settembre 2022.

Stando alle voci più recenti, gli Phone 14 non si baseranno interamente su un “foro” per ospitare il sistema di fotocamere TrueDepth. Cosa significa? Secondo l’indiscrezione comparsa sulla piattaforma social Weibo, Apple potrebbe mantenere il “notch” insieme ad un design che prevede appunto la comparsa di un “foro”.

L’analista di Apple Ming-Chi Kuo ha riferito che almeno per i modelli di iPhone 2022 di fascia alta la “Mela” potrebbe optare per questo tipo di design “perforato”, simile a quello che vediamo in alcuni smartphone Android top di gamma. A seguito del rapporto di Kuo, il famoso leaker Jon Prosser ha condiviso i rendering di quello che sostiene essere il design dell’‌iPhone 14‌.

Nonostante questa scelta in termini di design, sarà difficile per Apple abbandonare del tutto il “notch”. L’account @PandaIsBald, che ha pubblicato un post su Weibo – ora cancellato, ndr – dove veniva previsto che l’iPad di nona generazione sarebbe stato annunciato all’evento Apple di settembre, ha affermato che è “improbabile” che Apple sostituirà interamente la tacca con un “foro”: piuttosto, la “Mela” potrebbe optare per un “notch” molto meno ingombrante.

Va detto che il colosso di Mountain View ha già provveduto a ridurre molto le dimensioni del “notch” nell’iPhone 13 e l’iPhone 13 Pro: un’operazione che è diventata possibile diminuendo le dimensioni dei componenti del sistema di fotocamere TrueDepth e riprogettando gli interni.

Ming-Chi Kuo‌ non ha fornito dettagli su come Apple avrà intenzione di posizionare il Face ID sui modelli di fascia alta ‌iPhone 14‌, in caso di utilizzo di un design di questo tipo. Sempre stando alla voce pubblicata su Weibo, i modelli del prossimo anno non avranno il Touch ID sotto il display, pertanto la tecnologia Face ID potrebbe continuare a essere l’unica opzione di autenticazione biometrica disponibile.

Fonte MacRumors