iPhone 14, la batteria è già degradata? La denuncia degli utenti

Manca all’incirca un mese e mezzo alla presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 15 e la curiosità di tutti i fan di Apple aumenta giorno dopo giorno. Tuttavia, proprio in queste ore è emerso un problema che riguarda gli iPhone 14, rilasciati dalla Mela a settembre 2022. Cosa sta succedendo?

Stando a quanto affermato da diversi utenti sui social pare che gli iPhone 14 presentino già problemi di batteria nonostante abbiano solo 11 mesi di vita.

Le prestazioni della batteria non sono costanti e cambiano sicuramente nel tempo, soprattutto con un uso intenso o quando si espone il telefono a temperature elevate. Tuttavia, secondo quanto riportato dagli utenti di iPhone 14 sembra si tratti di un degrado maggiore del previsto.

Sam Kohl di AppleTrack è uno di quegli sfortunati utenti che stanno avendo a che fare con questa criticità. Lo screenshot del suo device, pubblicato su Twitter, mostra lo stato di salute della batteria al 90%. “Ho il mio iPhone 14 Pro da MENO di un anno… questo è davvero inaccettabile”, scrive Sam Kohl.

Alcuni possessori di iPhone 14 riportano punteggi di salute della batteria ancora peggiori, ovvero intorno all’87%. “È diventato impossibile usare lo stesso iPhone per 2 anni senza cambiare la batteria”, osservano infastiditi diversi utenti. Tuttavia, qualcuno fa notare che lo stato di salute della batteria del proprio iPhone 14 è ancora al 100%.

La società del CEO Tim Cook è intervenuta per ricordare che “una batteria normale è progettata per mantenere fino all’80% della sua capacità originale a 500 cicli di carica completi quando funziona in condizioni normali. La garanzia di un anno include la copertura dell’assistenza per una batteria difettosa. Se è fuori garanzia, Apple offre la sostituzione della batteria a pagamento”.

Facendo due conti, se 500 cicli di ricarica completi si traducono in una capacità di almeno l’80%, non è troppo inverosimile aspettarsi che 250 cicli portino al 90% circa. Un utente che ha acquistato il proprio iPhone 14 il giorno del rilascio e da allora lo ha caricato ogni notte potrebbe essere già a 320 cicli, pertanto non si tratterebbe di un deterioramento anomalo.

Come accennato, un altro fattore che riduce la salute della batteria è l’esposizione a temperature elevate, come ad esempio se viene dimenticato in macchina sotto il sole. Un aspetto tutt’altro che secondario, considerando le ondate di calore a cui siamo ormai sottoposti nei mesi estivi.