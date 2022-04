Gli iPhone 14 avranno una fotocamera frontale migliore: parola di Kuo

Mancano ancora almeno 5 mesi alla presentazione ufficiale degli iPhone 14, ma non passa giorno senza che trapeli qualche nuova indiscrezioni sui prossimi melafonini di Apple.

Un aspetto di cui si sta parlando molto è quello che riguarda gli aggiornamenti della fotocamera posteriore della serie iPhone 14, mentre sulla fotocamera frontale non era ancora spuntata fuori nessuna novità. Fino a qualche ora fa, dato che il noto analista di TF International Securities, Ming-Chi Kuo, ha rivelato quali saranno i miglioramenti che verranno apportati dalla società del CEO Tim Cook alla fotocamera frontale degli iPhone.

Secondo l’analista, tutti e quattro i telefoni della gamma – iPhone 14 da 6,1 pollici, iPhone 14 Max da 6,7 ​​pollici, iPhone 14 Pro da 6,1 pollici e iPhone 14 Pro Max da 6,7 ​​pollici – avranno una fotocamera frontale aggiornata con autofocus e apertura f/1.9. Tanto per fare un confronto, i telefoni della serie iPhone 13 dispongono di sensori frontali a fuoco fisso con un’apertura di f/2.2. Questa scelta da parte della Mela non farà altro che migliorare la fotocamera frontale: vediamo perché.

L’autofocus o AF è una funzione che regola automaticamente la messa a fuoco della fotocamera per garantire che il soggetto appaia nitido. Al contrario, con la messa a fuoco fissa o manuale, la regolazione della messa a fuoco diventa compito dell’utente.

Per quanto riguarda l’apertura, si tratta di un foro nella fotocamera che controlla quanta luce passa attraverso l’obiettivo: l’impostazione dell’apertura, individuata nel numero f, è un rapporto che confronta la lunghezza focale con il diametro dell’apertura.

In poche parole, più basso è il numero f, più grande è il foro. Pertanto, se il numero è inferiore vuol dire che il sensore sarà raggiunto da più luce e di conseguenza le immagini risulteranno più luminose. Inoltre, un’apertura più bassa crea anche una buona profondità di campo.

Kuo afferma anche che il supporto AF e il numero f inferiore si tradurranno in un migliore effetto di profondità di campo per le foto della fotocamera frontale e anche per la modalità ritratto. L’AF probabilmente aumenterà anche l’effetto di messa a fuoco per la funzionalità FaceTime, ma anche per le videochiamate e i live streaming. Tutti questi miglioramenti potrebbero consentire agli iPhone 14 di essere “incoronati” come i migliori telefoni del 2022 sul piano della fotocamera anteriore.

Stando a quanto emerso nei precedenti report, sembra probabile che anche iPhone 14 Pro e Pro Max ottengano un nuovo sensore da 48 MP, che consentirebbe anche la registrazione di video 8K. Dato che il sensore è più grande, è probabile che questi modelli abbiano camera bump più spessi, ed è un altro dettaglio di cui si è parlato negli ultimi giorni.

I modelli Pro avranno anche ritagli a forma di pillole e fori dove troveranno posto la fotocamera frontale e il Face ID: inoltre, questi modelli saranno alimentati dal chip A16 Pro Bionic, più veloce ed efficiente. I modelli “standard” continueranno ad avere il “notch” e potrebbero funzionare su una versione leggermente migliorata dell’A15 Bionic.

Fonte Phone Arena