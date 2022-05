L’iPhone 14 avrà una fotocamera frontale da urlo: ci sarà anche l’autofocus

Stando a quanto riportato da ET News, l’iPhone 14 sarà caratterizzato da una fotocamera frontale “di fascia alta” con autofocus, parzialmente prodotta per la prima volta in Corea del Sud.

Secondo quanto riferito dal sito, la scelta di Apple per la realizzazione di questa fotocamera sarebbe ricaduta su LG Innotek, una società sudcoreana, che lavorerà assieme alla giapponese Sharp. Sempre stando ai rumors, pare che in un primo momento la società avesse pensato di passare a LG per la fotocamera frontale dell’iPhone 15, ma evidentemente la Mela ha voluto anticipare i tempi e lavorare in questa direzione già sul comparto foto dell’iPhone 14.

Ma da cosa dipende questa scelta? Prima di tutto dal fatto che Apple ha voluto che la fotocamera frontale diventasse un componente “di fascia alta”, ma un ruolo in questa vicenda lo hanno giocato anche i vari problemi in termini qualitativi che l’azienda del CEO Tim Cook ha dovuto riscontrare con i fornitori cinesi. Le voci rivelano che la nuova fotocamera frontale ha un prezzo quasi tre volte superiore rispetto alle unità della fotocamera nei precedenti modelli di iPhone.

Il nuovo report riprende quanto già affermato dall’affidabile analista Ming-Chi Kuo, che si era soffermato proprio sulla fotocamera frontale dell’iPhone 14: Kuo, infatti, aveva detto che il sensore sarebbe stato dotato per la prima volta di autofocus. Ma non è tutto, perché sempre l’analista aveva affermato che tutti e quattro i modelli ‌iPhone 14‌, ovvero ‌iPhone 14‌, ‌iPhone 14‌ Max, iPhone 14 Pro e ‌iPhone 14 Pro‌ Max, saranno dotati di una fotocamera frontale aggiornata con messa a fuoco automatica e un’apertura ƒ/1.9 più ampia.

Quest’ultimo aspetto consentirebbe il passaggio di un maggiore quantitativo di luce attraverso l’obiettivo, in modo tale da raggiungere il sensore della fotocamera anteriore sui modelli ‌iPhone 14‌ e garantire in questo modo un miglioramento della qualità dell’immagine.

Kuo ha affermato che questi aggiornamenti della fotocamera potrebbero fornire un migliore effetto di profondità di campo per foto e video in modalità Ritratto, mentre l’autofocus può migliorare la messa a fuoco durante le videochiamate FaceTime e Zoom. Per fare un confronto, la fotocamera frontale di tutti i modelli di iPhone 13 ha una messa a fuoco fissa e un’apertura ƒ/2.2 (più piccola).

Stando a quanto riportato anche da MacRumors, pare che LG Innotek si stia preparando per la produzione di massa della fotocamera frontale dell’iPhone 14, che verrà rilasciato a settembre da Apple.

Fonte MacRumors