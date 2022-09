iPhone 14 e iPhone 14 Plus avranno un chip A15 Bionic “avanzato”

Mancano ormai solo 24 ore alla presentazione ufficiale degli iPhone 14, che verranno svelati da Apple nell’evento di domani. Nonostante ciò, sul web continuano a trapelare indiscrezioni riguardanti i quattro modelli di iPhone 14. Tim Higgins del Wall Street Journal riporta infatti che iPhone 14 e iPhone 14 Plus verranno equipaggiati con una “versione avanzata” del chip A15 Bionic.

Il report non fornisce ulteriori dettagli sul chip, ma l’impressione degli esperti del settore è che i modelli standard di iPhone 14 saranno alimentati con lo stesso chip A15 di fascia alta dell’iPhone 13 Pro, con una GPU a cinque core che garantirà prestazioni grafiche fino al 25% più veloci. Nei modelli standard di iPhone 13 il chip A15 ha una GPU a quattro core.

Tuttavia, le prestazioni grafiche migliorate saranno quasi certamente l’unica modifica rispetto al chip A15 che vedremo nell’iPhone 14 e nell’iPhone 14 Plus, poiché il chip ha la stessa CPU a 6 core e il Neural Engine a 16 core già presenti a bordo di iPhone 13 e iPhone 13 Pro.

In linea con quanto già affermato dal famoso analista Ming-Chi Kuo lo scorso marzo, Tim Higgins del Wall Street Journal afferma che solo i modelli di iPhone 14 Pro verranno aggiornati con l’ultimo chip A16 di Apple che assicura un aumento di velocità nelle prestazioni della CPU. E’ la prima volta che Apple limita il suo ultimo chip ai modelli Pro, andando così a stabilire una differenza ancora più marcata tra i modelli standard e Pro.

Come accennato, il colosso di Cupertino presenterà l’iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max durante un evento speciale che si terrà domani presso lo Steve Jobs Theatre. Sono molte le nuove funzionalità previste per i modelli Pro, tra cui un display Always-On con una tacca a forma di pillola che va a sostituire il vecchio notch, un obiettivo grandangolare da 48 megapixel aggiornato, una RAM più veloce e molto altro ancora.

Fonte MacRumors