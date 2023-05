Apple sta già lavorando intensamente agli iPhone 15, che verranno presentati ufficialmente a settembre 2023. Tuttavia, in attesa di conoscere tutti i dettagli su questi nuovi melafonini, sul mercato continuano ad avere un ottimo riscontro gli iPhone 14 che la Mela ha lanciato circa otto mesi fa. I modelli più ricercati dai fan di Apple (e non solo) sono quelli più prestanti, ovvero l’iPhone 14 Pro e l’iPhone 14 Pro Max.

Tuttavia, anche l’iPhone 14 ‘standard’ continua a far registrare buoni numeri in termini di vendite. Va però sottolineato che il prezzo elevato di questo prodotto non consente a tutti gli utenti di poter affrontare una spesa così importante. Non a caso sono in molti a dare uno sguardo costante sul sito di Amazon in attesa di qualche super offerta per l’iPhone 14.

Quel giorno è arrivato, dato che proprio in queste ore sul portale del gigante dell’e-commerce è comparsa un’offerta irrinunciabile che riguarda proprio l’iPhone 14. Il telefono, infatti, viene messo in vendita a 829 euro, ben 200 euro in meno rispetto al prezzo di partenza. Lo sconto del 19%, che riguarda la variante con 128 GB di memoria interna, sta catalizzando le attenzioni di molti utenti, desiderosi di assicurarsi un dispositivo così prestante ad un prezzo molto più basso. L’acquisto, inoltre, può essere effettuato con 12 rate mensili senza interessi.

L’iPhone 14 è un telefono che non ha bisogno di presentazioni. Siamo di fronte ad un prodotto con un display OLED da 6,1 pollici e soprattutto un processore A15 Bionic di Apple, che garantisce un livello prestazionale davvero molto elevato. Sul retro la società di Cupertino ha piazzato due fotocamere, entrambe da 12 MP (uno degli obiettivi è grandangolare). Inoltre è confermato il supporto al Face ID. Anche sul davanti troviamo una fotocamera da 12 MP, mentre la batteria che equipaggia l’iPhone 14 è da 3.279 mAh.