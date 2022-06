iPhone 14 Pro, aumenta ancora la batteria? I fan di Apple ci sperano

Come sanno bene tutti gli appassionati di smartphone, Twitter è senza dubbio uno dei posti migliori per ottenere nuove e gustose informazioni sui top di gamma in arrivo. Il social dei cinguettii è infatti frequentato da tanti leaker che spesso forniscono anticipazioni sui nuovi telefoni dei produttori principali.

Proprio nelle scorse ore, un informatore che si fa chiamare iHacktu ileaks – che afferma di essere un “reporter di Apple” – ha pubblicato un tweet contenente le specifiche dei prossimi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, che la Mela dovrebbe ufficializzare a settembre assieme agli iPhone 14 “non Pro”.

Stando a quanto riportato nel tweet, la società del CEO Tim Cook si starebbe concentrando molto sulla fornitura dei due modelli top di gamma di iPhone, con punteggi di benchmark Antutu superiori a 896.000 ciascuno, circa il 7% in più rispetto ai punteggi di benchmark raggiunti dai modelli dell’anno scorso. Pertanto, secondo iHacktu, con questi nuovi prodotti assisteremo a prestazioni più potenti.

Ma non è tutto, perché nel leak si parla anche della durata della batteria. Come sanno bene i fan di Apple, di solito l’azienda californiana non aumenta di nuovo la batteria dopo averlo già fatto in tempi recenti. Ad esempio, l’iPhone XS Max può contare su una batteria da 3300 mAh aumentata del 20,3% per l’iPhone 11 Pro Max, che ne ha una da 3969 mAh.

Mentre la capacità della batteria dell’iPhone 12 Pro Max dell’anno successivo è effettivamente diminuita del 7,1%, passando a 3687 mAh, la durata della batteria è rimasta praticamente costante grazie all’uso dell’allora nuovo nodo di processo a 5 nm di TSMC, utilizzato per costruire il chipset Apple A14 Bionic. In genere, quando si confrontano i chip, un nodo di processo più piccolo significa che è possibile integrare più transistor in un chipset: più transistor vengono incorporati in un chip, più lo stesso è potente ed efficiente dal punto di vista energetico.

L’anno successivo, Apple ha nuovamente aumentato la capacità della batteria dell’iPhone 13 Pro Max portandola a 4352 mAh, con un aumento del 18%. Questo aumento ha reso l’iPhone 13 Pro Max il primo iPhone dotato di una batteria con una capacità superiore a 4000 mAh e ha dato al dispositivo una delle batterie per smartphone più durature del 2021. Ecco perché ora ci si aspetterebbe che Apple non provveda ad aumentare ulteriormente la batteria con gli iPhone 2022, ma secondo il leaker lo farà eccome.

Secondo iHacktu ileaks, infatti, l’iPhone 14 Pro Max dovrebbe guadagnare altre due ore e 10 minuti di durata della batteria, arrivando a 27 ore e 10 minuti. Sempre il leaker riferisce di altri aggiornamenti “sorprendenti” per iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, tra cui quelli relativi al nuovo array di fotocamere posteriori. Inoltre, pare che l’aumento delle prestazioni della CPU nel chipset A16 Bionic sia del 42%, con un incremento del 35% per la GPU dell’A16 Bionic.

Ma ci si può effettivamente fidare di queste indiscrezioni? Secondo Jon Prosser è molto meglio andarci con i piedi di piombo. Il famoso informatore, infatti, non ha utilizzato parole eccezionali per il ‘collega’, sottolineando come l’account di ileaks sia poco affidabile. Tuttavia, è sempre Prosser a precisare che il tweet di iHacktu ileaks che menziona le specifiche del benchmark è stato condiviso anche dal tipster Shrimp Apple Pro, che invece può contare su una solida reputazione.

Se le specifiche della batteria si riveleranno corrette sarà pertanto lecito aspettarsi un altro enorme aumento della durata della batteria per iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Sarebbe senza dubbio una novità molto gradita agli utenti iPhone, spesso alla ricerca di una presa di corrente: una situazione che ha portato più volte Samsung a prendere in giro la Mela.

Fonte Phone Arena