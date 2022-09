iPhone 14, Apple toglie lo slot SIM negli USA: il futuro è la eSIM?

Nell’evento del 7 settembre di Apple i protagonisti principali sono stati ovviamente gli iPhone 14, presentati in quattro modelli: oltre alla versione standard troviamo l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro e l’iPhone 14 Pro Max. I primi riscontri tra gli utenti sono ovviamente molto positivi, anche se non manca qualche critica per alcune scelte della Mela che non sono piaciute proprio a tutti.

Ad esempio, alcuni clienti non hanno gradito la rimozione dello slot dedicato alla scheda SIM su tutti i modelli di iPhone 14 venduti negli Stati Uniti. Proprio in merito a questo argomento, Apple ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo documento di supporto che delinea varie “opzioni e vantaggi” per l’utilizzo delle eSIM durante i viaggi all’estero.

Il gigante di Cupertino afferma infatti che una eSIM è più sicura di una SIM fisica poiché non può essere rimossa da un iPhone smarrito o rubato. Apple afferma anche che le eSIM eliminano la necessità di ottenere, trasportare e scambiare schede SIM fisiche o attendere che arrivino per posta.

Il documento di supporto fa inoltre presente che l’iPhone XS e le versioni successive possono memorizzare otto o più eSIM, mentre l’iPhone 13 e le versioni successive possono avere due eSIM attive contemporaneamente.

“Questo potrebbe, ad esempio, includere una eSIM per la tua casa e un’altra eSIM per il luogo che stai visitando – si legge nel documento di supporto – Puoi scambiare quali delle tue eSIM memorizzate sono attive semplicemente modificando le tue selezioni in Impostazioni”.

Il documento di supporto include anche delle informazioni per i clienti che desiderano effettuare il roaming internazionale con il loro operatore telefonico, acquistare una eSIM da un operatore locale mentre viaggiano all’estero o acquistare una eSIM dati prepagata da un fornitore di servizi globale.

Per ora questo cambiamento riguarda solo gli USA e non ci sono notizie in merito per i mercati europei, compreso quello italiano. Pertanto, gli iPhone 14 in vendita in Italia sono ancora dotati di slot per la SIM. Tuttavia, la direzione presa da Apple suggerisce che molto presto potremmo assistere ad una modifica anche da queste parti: anche in Italia è già possibile acquistare una eSIM tramite qualsiasi operatore principale, a patto che si abbia uno smartphone compatibile.

