iPhone 14, trapela la data: Apple vuole presentarli il 13 settembre

Apple ufficializzerà i suoi prossimi iPhone nel mese di settembre, salvo improvvisi stravolgimenti che al momento non appaiono all’orizzonte. Ma esattamente quando? Finora era comparso online qualche riferimento alla possibile data scelta dalla Mela, ma si trattava di dettagli scarsamente concreti.

Tuttavia, nella giornata di ieri il sito iDropNews ha riportato che l’azienda del CEO Tim Cook avrebbe già programmato l’evento per il 13 settembre. La data di lancio degli iPhone 14, sebbene si tratti solo di un’indiscrezione, ha aumentato ulteriormente l’interesse nei confronti di questi prodotti, interessati negli ultimi tempi da una serie di voci su vari aspetti, sia estetici che dal punto di vista dell’hardware.

Apple dovrebbe introdurre un iPhone 14 da 6,1 pollici, un iPhone 14 Max da 6,7 ​​pollici, un iPhone 14 Pro da 6,1 pollici e un iPhone 14 Pro Max da 6,7 ​​pollici. I modelli di iPhone 14 Pro dovrebbero essere alimentati con il chipset A16 Bionic a 4 nm, mentre i telefoni non Pro dovrebbero riutilizzare il SoC A15 Bionic a 5 nm che abbiamo visto negli iPhone 13. Alcuni report sostengono che Apple cambierà comunque il nome dei chip A15 Bionic che andrà a riutilizzare sugli iPhone 14 non Pro (probabilmente per rendere il prezzo più accettabile agli occhi degli utenti, ndr).

Tra le altre differenze che caratterizzeranno i nuovi iPhone 14, spicca l’eliminazione del notch sui modelli iPhone 14 Pro, che viene sostituito con il ritaglio “a forma di i” per la fotocamera FaceTime e la True Depth Camera; nel frattempo, i modelli non Pro continueranno ad avere il notch. In più, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max dovrebbero ottenere anche il display ProMotion a 120 Hz e la fotocamera grandangolare da 48 MP.

E per quanto riguarda i prezzi? Il report si sofferma anche su questo aspetto, prevedendo che iPhone 14 e iPhone 14 Max avranno un prezzo di partenza di 799 e 899 dollari (circa 759 e 854 euro): per quanto riguarda invece iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, i due modelli premium verranno messi in vendita a 1.099 e 1.199 dollari, pari a circa 1.044 e 1.139 euro.

Fonte Phone Arena