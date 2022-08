iPhone 14, gli ultimi aggiornamenti: chip, batteria, colori e prezzi

Manca ormai solo una settimana alla presentazione ufficiale degli iPhone 14 e le indiscrezioni sul web sull’aspetto estetico, sulle specifiche tecniche e su tutte le caratteristiche dei nuovi prodotti di Apple sono ormai davvero moltissime.

Proprio perché le informazioni sono di una quantità esagerata non è sempre facile capire quali fonti siano effettivamente affidabili. Non ci sono dubbi su alcuni reporter come Mark Gurman di Bloomberg o sul famoso analista Ming-Chi Kuo, mentre le informazioni ricevute da altre fonti devono essere sempre prese con la giusta cautela.

Tuttavia, le novità rivelate dall’utente della piattaforma online sudcoreana Naver, che si fa chiamare yeux1122, sono talmente interessanti che vale la pena menzionarle, anche perché l’utente riferisce di averle ottenute da una “fonte di sviluppatori statunitensi”.

Storage, opzioni di colore e prezzi degli iPhone 14

Secondo AppleTrack l’utente in questione è considerato un informatore con un track record “misto”, pertanto non è detto che tutto ciò che riporta corrisponda poi effettivamente a quello che vedremo tra una settimana.

Detto ciò, yeux1122 conferma che il chip A16 andrà a migliorare le prestazioni dell’iPhone rispetto al chip A15. Il miglioramento principale dovrebbe riguardare la “gestione termica”, almeno su iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

Venendo invece ai prezzi, l’utente di Naver sembra in linea con le ultime indiscrezioni che sembrano contraddire quanto invece sostenuto nei mesi scorsi. Ad una settimana dal lancio ufficiale sembra infatti che i modelli da 128 GB di iPhone 14, 14 Pro e 14 Pro Max potrebbero più o meno mantenere i prezzi dei loro predecessori, mentre fino a poco tempo fa si parlava di un aumento intorno al 15% a causa dell’inflazione.

Infine, yeux1122 ha parlato anche delle colorazioni dei quattro nuovi iPhone che vedremo nell’evento del 7 settembre. iPhone 14 e 14 Max dovrebbero arrivare nelle varianti di colore verde, viola, blu, nero, bianco e rosso, mentre iPhone 14 Pro e Pro Max avranno cinque colorazioni, ovvero verde, viola, argento, oro e grafite.

Velocità di ricarica e batteria

Per la gioia dei tantissimi fan di Apple, stando alle rivelazioni dell’utente di Naver gli iPhone 14 dovrebbero godere di un aumento della capacità della batteria e anche del supporto alla ricarica cablata da 30W. Tuttavia, le probabilità di vedere le velocità di ricarica wireless migliorate su uno qualsiasi dei quattro telefoni Apple di nuova generazione sono vicine allo zero.

Infine, la tecnologia Gorilla Glass Victus che potrebbe essere adottata dalla serie iPhone 14 viene descritta come invariata rispetto al “prodotto precedente” di Apple: un aspetto che va comunque valutato positivamente, dato che la tecnologia attuale risulta eccellente sia in termini di durata complessiva dello schermo che di resistenza a graffi e cadute.

Fonte Phone Arena