iPhone 14 ad un prezzo irrinunciabile: l'offertona su Amazon

Quando Apple ha presentato i suoi nuovi iPhone 14, circa sei mesi fa, in molti hanno potuto solo ammirare i nuovi melafonini senza però riuscire ad accaparrarsi uno dei quattro modelli proposti dalla Mela. Troppo alti i prezzi di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, ma anche arrivare a iPhone 14 e iPhone 14 Plus risultava a dir poco complicato per tanti fan di Apple (e non solo).

Tuttavia, con il passare del tempo sono comparse alcune offerte interessanti che hanno permesso di acquistare uno di questi nuovi iPhone ad un prezzo più basso rispetto a quello di partenza. Proprio in queste ore è trapelata una nuova promozione su Amazon che ha già catturato l'attenzione di tutti i seguaci della Mela.

L'iPhone 14 con 128 GB di storage, infatti, viene proposto all'eccezionale prezzo di 887 euro, ben 142 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Lo sconto del 14% è stato accolto con un certo entusiasmo dalla clientela, che si sta precipitando sulla pagina dedicata per non farsi sfuggire l'occasione: si può anche perfezionare l'acquisto in 12 rate senza interessi.

Tra le caratteristiche principali che rendono l'iPhone 14 così ricercato vale la pena sottolineare soprattutto il display OLED da 6,1 pollici e il chip A15 Bionic di Apple che garantisce prestazioni davvero superlative. La società del CEO Tim Cook ha lavorato molto bene anche sul comparto foto, dato che il sistema di fotocamere dell'iPhone 14 appare particolarmente evoluto: gli scatti sono davvero notevoli a prescindere dalla luminosità. Inoltre, la modalità Azione assicura riprese stabili e senza sbalzi, mentre la modalità Cinema può ora contare anche sul Dolby Vision 4K fino a 30 fps.

Infine, l'iPhone 14 dispone anche di una batteria capace di durare tutto il giorno e di garantire un'autonomia di 20 ore con riproduzione video.