iPhone 13 ufficiali il 14 settembre: Apple conferma la data

In queste ultime settimane non si è fatto altro che parlare dei prossimi iPhone, un argomento inevitabile non appena arriva il mese di settembre. Le tante indiscrezioni e i “leak” trapelati online hanno fornito un quadro piuttosto dettagliato dei nuovi “melafonini”, sia dal punto di vista del design che in termini di specifiche tecniche.

L’unica cosa rimasta ancora ignota era la data di presentazione, anche se da qualche tempo circolava con insistenza la data del 14 settembre o comunque un riferimento più generale alla metà del mese. Apple ha finalmente sgombrato il campo da ogni dubbio.

La società con sede a Cupertino ha infatti cominciato ad inviare gli inviti alla stampa, confermando che l’evento di presentazione degli iPhone 13 si terrà proprio il 14 settembre. Assieme ai nuovi telefoni, l’azienda del CEO Tim Cook dovrebbe presentare anche i prodotti Apple Watch Series 7 e le AirPods 3.

L’evento Apple “California Streaming” dovrebbe prendere il via alle 19 (ora italiana) e dovrebbe durare circa un’ora e mezza. La buona notizia è che la “Mela” ha deciso di trasmettere l’evento in streaming, dato che la pandemia di coronavirus e le conseguenti restrizioni impediscono di effettuare l’iniziativa in presenza.

L’evento potrà pertanto essere seguito tramite il sito Web ufficiale di Apple sui browser supportati, ma anche attraverso l’app Apple TV e YouTube.

14 settembre, il giorno degli iPhone 13: cosa aspettarci

La serie iPhone 13 5G sarà caratterizzata da quattro modelli, esattamente come la precedente: Apple presenterà infatti iPhone 13 “standard”, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

Tutti e quattro i dispositivi si presenteranno con importanti novità dal punto di vista del design. In primis, assisteremo ad una riduzione delle dimensioni del “notch” e ad un sistema Face ID riorganizzato che potrebbe funzionare anche se si indossa una mascherina.

La tecnologia ProMotion a 120Hz dovrebbe arrivare anche sui dispositivi con marchio Pro. Sono previsti anche grandi aggiornamenti all’hardware della fotocamera posteriore di tutti i modelli, con particolare attenzione alle capacità di registrazione video. In più, i nuovi iPhone 13 avranno anche batterie più grandi, garantendo così una maggiore autonomia rispetto al passato.

