iPhone 13 con Touch ID? Sì, ma solo il prossimo anno

L’attesa per gli iPhone 13 cresce giorno dopo giorno, anche grazie alle indiscrezioni sui nuovi telefoni che compaiono continuamente online. La nuova serie di “melafonini”, che verrà presentata intorno alla metà di settembre, non avrà il Touch ID in-display, come affermato da Mark Gurman di Bloomberg nella nuova edizione della sua newsletter settimanale.

La possibilità per l’iPhone di ottenere un lettore di impronte digitali sullo schermo è emersa per la prima volta nel 2019, quando l’analista Ming-Chi Kuo rivelava che Apple stava pianificando di lanciare un iPhone con Face ID e un sensore di impronte digitali incorporato sotto lo schermo entro il 2021. A quanto pare, i piani dell’azienda californiana sono cambiati: Apple punta ora a lanciare un telefono con Touch ID sullo schermo il prossimo anno.

Apple ha testato Touch ID per iPhone 13

Gurman afferma che la società con sede a Cupertino avrebbe semplicemente testato la tecnologia per gli iPhone 13, ma l’implementazione dell’innovazione non avverrà quest’anno. Secondo il giornalista di Bloomberg, Apple sarebbe più concentrata sul Face ID, che verrà probabilmente spostato dietro lo schermo, in modo simile a ciò che Samsung e un paio di altri produttori Android hanno fatto con la fotocamera frontale. Tuttavia, come riportato da un gruppo di analisti Barclays, Face ID sotto il display non sarà disponibile almeno fino al 2022.

Come già emerso in numerose indiscrezioni online, gli iPhone 13 che la società del CEO Tim Cook lancerà tra poche settimane dovrebbero rappresentare comunque un discreto aggiornamento rispetto alla generazione attuale. I telefoni avranno infatti un chip A15 Bionic, dei sensori della fotocamera più grandi e una capacità di registrazione video piuttosto avanzata, oltre a schermi con refresh rate a 120 Hz e un’opzione di archiviazione da 1 TB. Infine, l’altra bella novità consisterà nella batteria più grande.

Fonte Phone Arena