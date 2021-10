Gli iPhone 13? Chi ha già un iPhone li snobba: ecco i motivi

Il 14 settembre Apple ha presentato al mondo i nuovi iPhone 13, riscuotendo un consenso piuttosto elevato. Tuttavia, una recente indagine ha fatto emergere che la maggior parte di coloro che già posseggono un iPhone non avrebbe alcuna intenzione di acquistare un iPhone 13.

E’ quanto riporta il sito di vendita mobile e confronto prezzi SellCell, che ha intervistato più di 5.000 persone negli Stati Uniti che possiedono un modello di iPhone più datato. La maggioranza non è rimasta particolarmente impressionata dai nuovi “melafonini”.

Gli iPhone 13 rappresentano un aggiornamento abbastanza sostanzioso rispetto ai precedenti modelli. Basti pensare al nuovo A15 Bionic, che secondo un recente report è il 62% più veloce dei SoC concorrenti, ma anche ad alcune nuove funzionalità della fotocamera, alle dimensioni ridotte del “notch” e alla maggiore durata della batteria. I modelli Pro di fascia alta possono inoltre contare su uno schermo con refresh rate a 120 Hz e su un’opzione di archiviazione da 1 TB.

Eppure, nonostante tutte queste migliorie, il 64% degli intervistati non considera questi cambiamenti interessanti e oltre il 76% di loro non ha intenzione di passare a uno dei nuovi modelli. Prima della presentazione, circa il 44% degli utenti aveva espresso la volontà di acquistare un iPhone 13.

Quali sono i motivi che portano tutti questi utenti a non voler comprare un iPhone 13? Stando all’indagine di SellCell, circa il 29% non è interessato perché i nuovi telefoni non sono dotati di Touch ID (ma potremmo vederlo sugli iPhone 14, ndr), mentre il 20% pensa che non ci siano nuove funzionalità abbastanza convincenti da giustificare un aggiornamento. Inoltre, c’è anche un 7% che non gradisce affatto la presenza del “notch”, nonostante la società del CEO Tim Cook lo abbia ridotto parecchio.

Cosa porta invece il 36% degli intervistati a voler acquistare un iPhone 13? Il motivo principale è lo schermo ProMotion a 120 Hz, ma gli utenti valutano molto positivamente anche la maggiore durata della batteria. Con circa il 43% dei voti, l’iPhone 13 Pro da 6,1 pollici sembra essere il modello più gettonato tra quelli proposti da Apple il mese scorso.

Nonostante le risposte date dagli utenti, Apple continua ad essere ottimista sulle prospettive di vendita degli iPhone 13. Le prime statistiche e il comportamento dei consumatori sembrano indicare che l’iPhone 13 sarà comunque tra i migliori telefoni del 2021.

