iPhone 13 scontatissimo su Amazon: l’offerta è da capogiro

Manca ormai solo qualche settimana alla presentazione ufficiale degli iPhone 15, con i fan di Apple che vivono un’attesa spasmodica in questi giorni che separano dal grande evento. Questi nuovi prodotti arriveranno comunque a un prezzo molto elevato: in molti non potranno permettersi questo acquisto. Ecco perché tanti utenti si concentrano maggiormente sugli iPhone delle precedenti generazioni, tra cui l’iPhone 13.

Proprio in queste ore è comparsa un’offerta che abbassa ulteriormente il prezzo del dispositivo ufficializzato dalla Mela nel settembre 2021. L’iPhone 13, infatti, è comparso sul sito di Amazon a un prezzo davvero irrinunciabile: lo sconto del 17% consente di acquistare il device a 779,99 euro invece dei 939 euro del prezzo di partenza.

Per farla breve, con questa offerta i fan della Mela possono assicurarsi l’iPhone 13 risparmiando la bellezza di 160 euro. Inoltre, gli utenti che hanno un account Amazon abilitato ai pagamenti rateali potranno anche sfruttare la possibilità di acquistare il prodotto con cinque rate mensili senza interessi. Un’offerta, come detto, assolutamente da non perdere, specialmente tenendo conto dell’ottima scheda tecnica del prodotto di Apple.

L’iPhone 13 si presenta infatti con un display OLED da 6,1 pollici (con frequenza di aggiornamento a 60 Hz) e un processore Apple A15 Bionic. La versione proposta con questo importante sconto è quella con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Sul retro del dispositivo troviamo due fotocamere, entrambe da 12 MP, mentre sul davanti Apple ha posizionato una fotocamera sempre da 12 MP.