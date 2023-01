iPhone 13 scontatissimo su Amazon: 799 euro, sta andando a ruba

Nonostante manchino ancora molti mesi alla presentazione ufficiale - che avverrà quasi certamente a settembre, come consuetudine - si fa già un gran parlare degli iPhone 15, che presenteranno diverse novità su cui sta lavorando Apple.

Tuttavia, se da una parte lo sforzo è tutto per i prossimi melafonini, dall'altra la Mela cerca anche di spingere il più possibile sul mercato i suoi iPhone più recenti: oltre agli iPhone 14 del 2022, infatti, continuano a riscuotere un certo credito anche gli iPhone 13.

Ecco perché la notizia dello sconto su Amazon non può che catalizzare le attenzioni dei tanti fan del colosso di Cupertino e di tutti coloro che sono alla ricerca di un ottimo telefono ad un prezzo tutto sommato vantaggioso. Con l'arrivo degli iPhone 14, infatti, il prezzo dell'iPhone 13 è diventato più accessibile ed è pertanto possibile trovare questo prodotto a cifre scontate.

Proprio in questo momento sul sito del colosso dell'e-commerce è possibile acquistare l'iPhone 13 a 799 euro, ben 140 euro in meno rispetto al prezzo di listino (939 euro, ndr). Uno sconto del 15% davvero molto interessante, tenendo conto che il device è anche compatibile con il tasso zero di Amazon: per essere più chiari, gli utenti possono anche decidere di pagarlo in 5 rate mensili senza interessi a partire da 159 euro al mese.

Chiaramente bisogna sbrigarsi, perché questo sconto riguardante l'iPhone 13 sta facendo gola a molti e il prodotto sta andando a ruba. L'offerta è dedicata ai clienti Prime, pertanto bisogna iscriversi subito e attivare la prova gratuita di 30 giorni se si vuole usufruire di questo prezzo ribassato per l'iPhone 13.

L'iPhone 13 dispone di un processore A15 Bionic che riesce ad assicurare un livello prestazionale davvero eccellente. Inoltre, anche la qualità delle immagini è superlativa grazie al display Super Retina XDR da 6,1 pollici. Infine, la batteria dell'iPhone 13 garantisce un utilizzo per tutta la giornata.