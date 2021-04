iPhone 13, ecco il primo render del nuovo telefono: spuntano cambiamenti nel comparto foto

Gli iPhone 13 dovrebbero arrivare entro la fine di quest’anno, probabilmente nel mese di ottobre, come da tradizione. Tuttavia, già da diverse settimane sono cominciate a trapelare una serie di “leak” e “rumors” relativi proprio ai nuovi prodotti del colosso di Cupertino. Gli appassionati di Apple saranno pertanto molto felici di sapere che nelle ultime ore è comparsa online un’intera serie di immagini digitali 3D che mostrano tutte le innovazioni che l’azienda californiana andrà ad implementare negli iPhone 13.

Le immagini, rese da fonti affidabili del settore e svelate per la prima volta dal sito MySmartPrice, ci consentono di conoscere i primi dettagli concreti sulla nuova generazione di iPhone.

Il design dell’iPhone 13 rimarrà sostanzialmente lo stesso, con la classica amalgama tra il corpo dell’iPhone 5s e quello dell’iPhone X. Lo schermo edge-to-edge è identico a quello che abbiamo potuto apprezzare negli ultimi modelli. Come noto, il display avrà una frequenza di aggiornamento variabile di 120 Hz, anche se forse sarà limitata ai modelli iPhone 13 Pro.

Le voci suggeriscono che il display ProMotion da 6,1 pollici risulterà più efficiente e adatto alla batteria rispetto al suo predecessore, nonostante l’elevata frequenza di aggiornamento e la risoluzione 2532 x 1170 (come quella dell’iPhone 12, ndr). Come riferito da DigiTimes, il display dell’iPhone 13 Pro garantirà una riduzione del consumo energetico del 15-20%, con il dispositivo nel suo complesso che andrà ad utilizzare il 15% in meno di batteria.

Apple ha operato un cambiamento interessante sui tre ritagli del sensore frontale, dato che tutti e tre risultano ora allineati uno accanto all’altro. Alcune indiscrezioni riferiscono la possibilità dell’aggiunta di una seconda fotocamera frontale, anche se al momento non ci sono riscontri.

La parte posteriore presenta ancora quattro ritagli per le due fotocamere, il flash e il microfono ANC, pertanto non dovremmo assistere ad alcun cambiamento. Le fotocamere risultano allineate orizzontalmente, ma non sembrano esserci aggiunte particolarmente innovative come i sensori LiDAR a realtà aumentata brevettati da Apple (che sono quasi certamente riservati per la versione Pro).

Fonte Phone Arena