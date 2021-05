iPhone 13, iniziata la produzione del chip A15 Bionic: tanti miglioramenti

Un recente report aveva già suggerito che la produzione sarebbe iniziata prima del previsto. Un’indiscrezione che pare abbia trovato conferma, dato che il fornitore TSMC ha ufficialmente dato il via alla produzione del prossimo chip A15 di Apple, che sarà destinato alla serie iPhone 13. La notizia viene lanciata da DigiTimes e poi ripresa anche da altri siti molto informati sulle vicende della “Mela”, come ad esempio MacRumors.

Il chip A15 è quindi l’evoluzione del chip A14 Bionic, annunciato per la prima volta nell’iPad Air e poi “sbarcato” anche sugli iPhone 12 come primo processore Apple ad essere realizzato utilizzando il processo 5nm. Il chip A15 Bionic continuerà a essere basato su quel processo più piccolo, ma utilizzerà una versione migliorata che dovrebbe riuscire a garantire un importante miglioramento delle prestazioni e anche una maggiore efficienza energetica.

Ma quando potremo avere tra le mani gli iPhone 13 per testare le potenzialità dell’A15 Bionic? Il nuovo prodotto del gigante di Cupertino dovrebbe essere annunciato già il prossimo settembre, in linea con quanto avvenuto negli anni precedenti, fatta ovviamente eccezione per lo scorso anno quando il lancio dell’‌iPhone 12‌ venne ritardato ad ottobre a causa dell’emergenza sanitaria.

Stavolta tutto dovrebbe andare secondo i piani, senza alcun tipo di ritardo, come sottolinea anche l’ormai famoso analista Ming-Chi Kuo.

L’introduzione del chip A15 Bionic favorirà una serie di miglioramenti, a cominciare da un livello prestazionale certamente superiore, passando poi per una grafica migliorata. Ma non è tutto, perchè gli iPhone 13 saranno caratterizzati anche da molte altre nuove funzionalità. I modelli di fascia alta della gamma, ‌iPhone 13‌ Pro e ‌iPhone 13‌ Pro Max, dovrebbero includere un display LTPO, che dovrebbero riuscire a garantire una frequenza di aggiornamento di 120Hz. L’inclusione dei display LTPO apre anche le porte alla possibilità di avere un display sempre attivo.

Fonte MacRumors