Gli iPhone 13 Pro svelati in un video: spunta un Touch ID sul lato

Man mano che ci si avvicina al mese di settembre (periodo in cui è prevista la presentazione ufficiale) aumentano sul web le indiscrezioni riguardanti gli iPhone 13. Nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di osservare una serie di foto e video che mostravano diversi aspetti dei nuovi “melafonini”, tra cui le presunte fotocamere posteriori ridisegnate per i modelli non Pro con un aspetto in diagonale per i due obiettivi posteriori.

Proprio nelle scorse ore, ConceptsiPhone ha rilasciato un concept video che riguarda iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, che sembra smentire parzialmente quanto affermato di recente dall’affidabile analista di TF International, Ming-Chi Kuo. Per Kuo, infatti, non vedremo il sensore di impronte digitali Touch ID sotto il display fino alla serie di iPhone 2022; tuttavia, il video sembra invece dirci altro.

Il “trailer” mostra infatti un pulsante di accensione Touch ID sul lato del telefono, simile al pulsante Touch ID/Power integrato che si trova sull’iPad Air (2020). Nel video compare anche un notch leggermente più piccolo e il supporto Face ID. In più, nel filmato viene anche mostrato che i modelli Pro presenteranno una frequenza di aggiornamento ProMotion di 120Hz, capace di aggiornare il display 120 volte al secondo.

Quest’ultimo aspetto preoccupa sempre gli utenti, dato che il refresh rate così elevato comporta un grande consumo di batteria. Tuttavia, il backplane LTSP utilizzato sui modelli Pro consentirà alla frequenza di aggiornamento di diminuire quando il contenuto sullo schermo è più statico e non può beneficiare di una frequenza di aggiornamento più rapida (ad esempio con contenuti come e-mail, testi e altro ancora). Le nuove unità saranno alimentate dal chipset A15 Bionic, prodotto da TSMC utilizzando il suo nodo di processo avanzato a 5 nm.

Il video ci dice anche altro, ovvero che uno dei nuovi colori dell’iPhone 13 Pro sarà un rosso scuro. Per quanto riguarda i prezzi, il filmato mostra che l’iPhone 13 Pro avrà un prezzo di partenza di 999 dollari, mentre l’iPhone Pro Max costerà dai 1.099 dollari in su.

Ma c’è qualcosa che non compare nel video? In realtà gli utenti hanno notato qualche assenza, come ad esempio la stabilizzazione dello spostamento del sensore che i precedenti “leak” confermavano su tutti e quattro i modelli di iPhone 13. Questa funzione consente di migliorare molto il video, regolando il sensore per ciascuna fotocamera invece di spostare l’obiettivo per ottenere una migliore stabilizzazione.

