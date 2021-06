iPhone 13 Pro, la variante nera sarà più scura del previsto

Lo scorso mese di marzo sono cominciate a trapelare alcune voci che riferivano di un’opzione di colore nero opaco per l’iPhone 13 Pro. Oggi, a distanza di qualche mese, quelle indiscrezioni sono comparse di nuovo sul web.

In un nuovo video, lo YouTuber Filip Koroy ha condiviso un paio di informazioni esclusive sulla serie iPhone 13 che provengono dal leaker Max Weinbach. L’iPhone 13 arriverà anche in una tonalità nera, che sarebbe molto più scura di quella dell’iPhone 12 Pro e della verniciatura Graphite del Pro Max.

Per darci un’idea del livello di scuro, nel video viene affermato che si tratterà di una colorazione molto vicina al codice 121212. Al momento, la tonalità più scura disponibile sui dispositivi Apple è la Space Grey, che troviamo su iPad e MacBook; stando alle nuove informazioni, la colorazione nera dell’iPhone 13 Pro sarà ancora più scura.

Ma non è tutto, perché i modelli Pro della nuova serie di “melafonini” saranno anche dotati di un nuovo rivestimento in acciaio inossidabile per ridurre macchie e impronte digitali.

In più, la testata Phone Arena ha ricevuto anche un aggiornamento sulla stabilizzazione della fotocamera con spostamento del sensore dell’iPhone 13. Già in precedenza era stato riferito che la tecnologia di stabilizzazione dello spostamento del sensore, attualmente limitata all’obiettivo grandangolare dell’iPhone 12 Pro Max, sarebbe arrivata su tutti i modelli di iPhone 13. Si tratta di un’innovazione importante, che rende le immagini più nitide e garantisce una migliore stabilizzazione.

La tecnologia, nota internamente come “warp”, sembra in grado di funzionare su tutti i frame rate e sulle varie risoluzioni, e potrebbe anche avere a che fare con il tracciamento del soggetto.

Tra le altre voci sull’iPhone 13, Koroy si sofferma anche sulla capacità di archiviazione di 1 TB e sul sensore LiDAR per tutti i modelli, oltre che sulle batterie più grandi e sugli schermi a 120Hz per i modelli Pro.

Fonte Phone Arena