iPhone 13 Pro con un modulo fotografico “super”? Cosa è emerso

Non passa giorno senza che venga portata alla luce qualche nuova caratteristica degli iPhone 13, che Apple presenterà quasi certamente intorno alla metà di settembre. Una nuova immagine condivisa dall’account Weibo “UnclePanPan” – ripresa anche su Twitter da DuanRui – mostra un iPhone 12 Pro in una custodia presumibilmente progettata per il prossimo iPhone 13 Pro.

Si tratta di un dettaglio importante, che rivela la reale portata dell’aumento relativo alle dimensioni dei moduli della fotocamera per il prossimo iPhone di fascia alta.

Dopo i modelli di iPhone 13 trapelati la scorsa settimana, che mostravano i moduli della fotocamera riposizionati sia sull’iPhone 13 che sull’iPhone 13 mini, la nuova immagine condivisa oggi ci consente di dare uno sguardo più dettagliato all’aumento delle dimensioni del modulo della fotocamera per il prossimo iPhone 13 Pro.

Già nelle settimane precedenti l’autorevole fonte MacRumors aveva rivelato che i prossimi iPhone presenteranno un design caratterizzato da uno spessore più marcato, con l’ingrandimento del dosso della fotocamera dell’iPhone 13 Pro. L’aumento delle dimensioni relativo ai moduli della fotocamera è probabilmente dovuto alla presunta inclusione della stabilizzazione del sensore di spostamento per tutti i modelli della gamma. In più, sembra che questa esigenza sia stata dettata anche dalla presenza di funzionalità Ultra Wide migliorate sia sull’iPhone 13 Pro che sull’iPhone 13 Pro Max.

Le informazioni che suggeriscono un modulo della fotocamera più grande sono certamente “gustose”, ma il consiglio è sempre quello di prendere con la giusta cautela tutte queste indiscrezioni che provengono dalla piattaforma Weibo. I produttori di custodie basano spesso i loro progetti iniziali per i prossimi iPhone esclusivamente sulla base di “leak” e voci, pertanto l’immagine condivisa potrebbe non rappresentare un effettivo aumento delle dimensioni del modulo della fotocamera.

Fonte MacRumors