Da qualche settimane le indiscrezioni e i suggerimenti sui nuovi iPhone 13 sono diventati senza dubbio più frequenti. L’ultimo “leak” riguarda l’iPhone 13 Pro Max e viene offerta dal canale YouTube Unbox Therapy, che sembra essere riuscito a mettere le mani su un modello fittizio del nuovo “melafonino”. Sebbene si tratti di un’unità non funzionante, riesce comunque a fornirci un quadro piuttosto esaustivo di ciò che possiamo aspettarci in autunno (quasi sicuramente a settembre).

Non è raro che i produttori di dispositivi forniscano tali informazioni ai produttori di accessori qualche mese prima del lancio di un prodotto. Anche per questo c’è un certo interesse su questo video dell’iPhone 13 Pro Max, che dal punto di vista del design mostra moltissime somiglianze con quanto emerso nelle informazioni e nei rendering trapelati nell’ultimo periodo. Tuttavia, vale la pena soffermarsi su due importanti cambiamenti.

Innanzitutto, il modello presentato dal canale YouTube dispone di un “notch” visibilmente più piccolo rispetto a quello che abbiamo avuto modo di vedere sull’iPhone 12 Pro Max: per essere precisi, si tratta di una “tacca” inferiore di 8,31 mm. L’altoparlante è stato spostato dal “notch” alla cornice superiore e i componenti della fotocamera TrueDepth ora si trovano più vicini l’uno all’altro.

L’altro cambiamento degno di nota è nell’array delle fotocamere. Il nuovo telefono dovrebbe presentare una fotocamera ultragrandangolare migliorata con un’apertura di f1,8, (il modello attuale ha un’apertura f2,4, ndr). Più piccolo è il numero di f-stop, maggiore è l’apertura nell’obiettivo per far entrare la luce: in questo modo si riescono ad ottenere immagini migliori, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione.

Molto probabilmente ci saranno anche un paio di altri aggiornamenti, inclusi i pixel più grandi di 2um, anch’essi chiamati a catturare più luce. A causa di questi cambiamenti, la dimensione dei moduli della fotocamera sarà certamente aumentata, come d’altronde si intuisce già nel video. Il filmato non riesce a fornirci dettagli importanti sull’interno: l’unica nota di rilievo è che tutti i pulsanti e la porta sono ancora nella stessa posizione, pertanto le voci su un design senza porte dell’iPhone 13 Pro Max vengono praticamente spazzate via.

Fonte Phone Arena