iPhone 13 Pro Max, che sconto su Amazon: offerta da non perdere

Tutti i riflettori sono puntati sull’Apple Park di Cupertino, dove il prossimo 12 settembre verranno svelati i nuovi iPhone 15 nel corso dell’evento “Wonderlust”. L’attesa dei fan è ormai frenetica, anche se in molti sono già consapevoli che i prezzi dei nuovi melafonini saranno inizialmente inaccessibili per le tasche di molti.

Ecco perché in tanti preferiscono ancora puntare sugli iPhone delle generazioni precedenti, specialmente se di tanto in tanto spunta fuori qualche sconto molto interessante. E’ il caso dell’iPhone 13 Pro Max, un telefono ufficializzato nel 2021 dalla Mela ma ancora oggi molto gettonato per via della sua ottima scheda tecnica.

Il prestante melafonino di Apple viene infatti proposto in queste ore su Amazon a un prezzo a cui non si può proprio dire di no. Si tratta di un prodotto ricondizionato e garantito, presentato in condizioni “eccellenti” come confermato dalla garanzia Amazon Renewed.

La versione da 128 GB dell’iPhone 13 Pro Max viene messa in vendita a 845 euro, mentre il modello con 256 GB è disponibile a 939 euro. Offerte da non lasciarsi scappare, tenendo conto dell’ottima qualità di questo dispositivo.

L’iPhone 13 Pro Max è caratterizzato da un display Super Retina XDR OLED da 6,7 pollici (con frequenza di aggiornamento a 120 Hz) e risulta alimentato con un processore Apple A15 Bionic, che assicura prestazioni di livello assoluto. Sul retro sono posizionate tre fotocamere, tutte da 12 MP, mentre davanti la Mela ha dotato il telefono di un sensore sempre da 12 MP. Completa il quadro la batteria da 4.352 mAh che riesce a garantire una buona autonomia al device.