iPhone 13 Pro, il display ProMotion a 120 Hz potrebbe ridurre il consumo energetico del 20%

Non ci sono dubbi sul fatto che gli iPhone 13, che vedremo all’inizio del prossimo autunno, saranno caratterizzati da alcune innovazioni davvero significative. Tra queste, si parla molto (ormai da diversi mesi, ndr) di un display ProMotion con frequenza di aggiornamento a 120Hz, che dovrebbe riguardare l’iPhone 13 Pro.

Nelle ultime ore questo aspetto sta assumendo contorni sempre più concreti. Due report pubblicati da fonti autorevoli come DigiTimes e MacRumors sembrano confermare che l’iPhone 13 Pro arriverà anche con questa importante novità. Fonti del settore riferiscono infatti che Samsung e LG Display sono stati scelti come fornitori di pannelli OLED LTPO per la prossima serie di iPhone 13 Pro 5G: un dettaglio che suggerisce chiaramente come il colosso di Cupertino stia cercando di dotare gli iPhone 13 dei migliori schermi possibili.

Secondo quanto riferito, le due società starebbero convertendo parte della loro capacità di produzione per arrivare a soddisfare la domanda di Apple per i pannelli ProMotion LTPO a 120 Hz. Sempre stando ai “rumors”, il passaggio potrebbe essere completato entro la fine del trimestre in corso. La capacità complessiva di produzione OLED di LG e Samsung sarà inferiore a causa dei passaggi aggiuntivi richiesti nel processo di produzione del display LTPO, pertanto l’indiscrezione riporta che molto presto la lista di Apple potrebbe avvalersi anche di un terzo fornitore OLED.

Molto probabilmente si tratterà della cinese BOE, che dovrebbe realizzare pannelli per i modelli standard di iPhone 13 (ma non per i Pro). Oltre all’esperienza utente più fluida offerta dal refresh rate a 120Hz, l’introduzione dei display ProMotion sui telefoni iPhone Pro 2021 potrebbe consentire anche di ridurre il consumo energetico, ed è senza dubbio un aspetto tutt’altro che banale.

Secondo i report di MacRumors e DigiTimes, infatti, i nuovi pannelli LTPO garantiranno una riduzione del consumo fino al 15-20% in meno rispetto agli attuali display degli iPhone 12 Pro. Molto probabilmente questa diminuzione è dovuta alla tecnologia stessa, che regola automaticamente la frequenza di aggiornamento in base al contenuto mostrato, piuttosto che ad eventuali modifiche apportate da Apple. Se tutto questo sarà confermato, appare evidente come i nuovi iPhone riusciranno a garantire un aumento della durata della batteria.

Fonte Phone Arena