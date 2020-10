Come saranno gli iPhone 13? Le prime voci sui prossimi modelli di Apple: design, hardware, funzionalità

Apple ha appena lanciato gli iPhone 12, quattro modelli che hanno convinto gli esperti del settore, fatta eccezione per alcune critiche riguardanti la batteria e l’assenza di auricolari e caricabatterie nella confezione. Nemmeno il tempo di gustarsi gli iPhone 12 che si comincia a pensare già ai successori.

Ebbene sì, sul web sono cominciate a circolare le prime voci che riguardano proprio gli iPhone 13, anche se finora si conosce davvero pochissimo delle intenzioni della “Mela morsicata” per la sua prossima generazione di iPhone.

Apple normalmente organizza un evento iPhone ogni anno all’inizio di settembre: la “tradizione” non dovrebbe cambiare nemmeno con gli iPhone 13, salvo stravolgimenti dettati dalla pandemia di coronavirus (anche se per quel periodo si spera che l’emergenza sanitaria, se non completamente risolta, diventi comunque molto più gestibile). Nel 2020, un anno particolarmente difficile per tutti, l’evento iPhone è stato infatti posticipato al 13 ottobre: dalle parti di Cupertino, come in tutto il mondo, ci si augura di tornare presto alla normalità.

Sappiamo che Apple vuole aumentare la produzione di iPhone in India e spostare circa il 20% della sua produzione di iPhone fuori dalla Cina, ma non è ancora chiaro se questa mossa avrà un impatto sul prezzo dei futuri iPhone. Al momento, sembra che il gigante californiano non opererà chissà quali aumenti di prezzo sulla serie iPhone 13, ma dato che mancano ancora (almeno) 11 mesi al lancio è meglio prendere questa previsione con la dovuta cautela.

Nel 2020 Apple ha introdotto un cambiamento nell’aspetto della sua linea di iPhone, progettando la serie iPhone 12 con bordi piatti anziché curvi. Questo design ricorda quello visto in alcuni “melafonini” di qualche anno fa, come ad esempio l’iPhone 5, ed è inoltre in linea con l’aspetto dell’iPad Pro e ora dell’iPad Air. Anche su iPhone 12 la “tacca” della firma è stata ridotta rispetto a quella degli iPhone precedenti.

Per la serie iPhone 13, è lecito aspettarsi un “notch” ancora più piccolo, ma ancora presente, e un design piatto molto simile a quello dell’iPhone 12. È probabile che la serie iPhone 13 sfoggerà display OLED, invece di LCD, e non è da escludere che i display dell’iPhone 13 abbiano una frequenza di aggiornamento di 120Hz, che non ritroviamo sulla serie iPhone 12 a causa di problemi di durata della batteria.

Per quanto riguarda le dimensioni del display, la serie iPhone 13 dovrebbe essere caratterizzata da dispositivi con dimensioni vicine a quelle della serie iPhone 12, se non leggermente più grandi. È praticamente certo che iPhone 13 avrà il supporto 5G; inoltre, tutti i modelli saranno probabilmente alimentati con il chip Apple A15, che il colosso di Cupertino dovrebbe annunciare l’anno prossimo. Per la ricarica, supporteranno la ricarica wireless tramite MagSafe, possibilmente insieme alla ricarica cablata Lightning (o USB Type-C).

Per quanto riguarda le funzionalità, non aspettiamoci di rivedere il jack per le cuffie, dato che ormai Apple sembra aver accantonato questa soluzione. Ma non è tutto, perchè gli iPhone 13 potrebbero non avere nemmeno la porta di ricarica, a favore della sola ricarica wireless MagSafe: tuttavia, questa indiscrezione è da prendere molto con le pinze. Quasi sicuramente non ci sarà un caricabatterie nella confezione con l’iPhone 13, esattamente come avvenuto con gli iPhone 12: la motivazione di Apple è “ambientale”, anche se per molti la scelta è invece economica.

In termini di software, l’iPhone 13 eseguirà iOS 15, che verrà probabilmente rilasciato a settembre, come molte versioni precedenti di iOS. Infine, il modulo della fotocamera dell’iPhone 13 non dovrebbe subire cambiamenti sostanziali rispetto al modulo visto su iPhone 12 e iPhone 11. Alcune voci suggeriscono un ritorno della fotocamera zoom e anche di una grandangolare, accanto alla fotocamera principale. Apple dovrebbe quindi operare alcuni lievi miglioramenti alla fotocamera, ma non aspettiamoci modifiche rivoluzionarie.

Fonte Phone Arena