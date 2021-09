Mancano ormai solo 4 giorni alla presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 13. Apple ha infatti confermato la data del 14 settembre, giorno in cui mostrerà al mondo tutti e quattro i nuovi modelli, vale a dire iPhone 13 “standard”, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

In queste ultime settimane sono emerse molte indiscrezioni riguardanti tutti questi nuovi “melafonini”, in particolare su iPhone 13 e iPhone 13 Pro. Tuttavia, tra i tanti dettagli trapelati, mancavano ancora riferimenti concreti alle opzioni di archiviazione e alle colorazioni scelte da Apple per questi nuovi prodotti. Proprio nelle scorse ore un report sembra aver chiarito anche questi due aspetti.

Il noto sito 91Mobiles afferma di aver individuato un elenco di vendita al dettaglio “anticipato” per la serie iPhone 13 su un sito Web di e-commerce ucraino. Proprio questo elenco rivelerebbe le varie opzioni di colore e archiviazione per ciascuno dei quattro modelli di iPhone 13 che vedremo nell’evento programmato per martedì 14 settembre.

Chiaramente si tratta di indiscrezioni da prendere con le molle: le colorazioni per tutti i modelli sembrano abbastanza realistiche e in linea con le voci trapelate in precedenza, mentre sulle opzioni di archiviazione sembra manchino un iPhone 13 mini da 256 GB e un iPhone 13 da 256 GB.

Per quanto riguarda l’iPhone 13 mini, le opzioni di archiviazione riportate da 91Mobiles sono 64 GB e 128 GB, mentre le varianti di colore sono Nero, Blu, Viola, Rosa, Bianco e PRODUCT (Rosso). Anche l’iPhone 13 “standard” dovrebbe arrivare con 64 GB e 128 GB come opzioni di storage e le stessissime colorazioni della variante “mini”.

Con l’iPhone 13 Pro le opzioni di archiviazione sono tre, ovvero 128 GB, 256 GB e 512 GB. I colori evidenziati da 91Mobile per questo telefono sono Nero, Argento, Oro e Bronzo. Infine, l’iPhone 13 Pro Max dovrebbe arrivare con le tre opzioni di archiviazione elencate per l’iPhone 13 Pro e anche le stesse colorazioni.

Fonte Phone Arena