iPhone 13, nessun ritardo: Apple li lancerà a settembre

Siamo ormai quasi a luglio e non è ancora trapelato alcun indizio sulla data esatta in cui Apple presenterà ufficialmente gli iPhone 13. Tuttavia, già da diverso tempo si parla del mese di settembre come quello scelto dal gigante di Cupertino per rilasciare ufficialmente i suoi nuovi “melafonini”. In effetti, anche le ultime voci sembrano tranquillizzare i fan, che temono nuovi ritardi dopo quello dello scorso anno (gli iPhone 12 sono stati presentati ad ottobre, ndr).

Negli anni passati, Apple rilasciava sempre la sua ultima linea di iPhone – insieme a un nuovo Apple Watch, ndr – durante un evento che si svolgeva nel mese di settembre all’Apple Park. A causa della crisi sanitaria globale dello scorso anno, l’azienda è stata costretta a posticipare il lancio dell’iPhone 12 a ottobre. Tuttavia, quest’anno dovrebbe tornare tutto alla normalità, con il lancio dei nuovi iPhone previsto per settembre, almeno stando a quanto riportato dal famoso e affidabile analista Ming-Chi Kuo.

In più, come riportato da DigiTimes, l’azienda del CEO Tim Cook avrebbe già effettuato spedizioni di diversi componenti necessari per produrre i nuovi iPhone.

Apple opera con dozzine di fornitori con sede in Cina, Stati Uniti, Vietnam e India per produrre i suoi dispositivi. I vari lockdown e le numerose restrizioni hanno inevitabilmente paralizzato la capacità di molti fornitori di Apple di produrre e assemblare dispositivi. Secondo quanto riferito, TSMC, uno dei maggiori fornitori di Apple, ha già iniziato a produrre il chip A15 per l’iPhone 2021, pertanto non dovrebbero esserci ritardi sulle tempistiche previste.

L’iPhone 12 presentava diverse modifiche, come ad esempio l’introduzione del sensore LiDAR per i modelli Pro di fascia alta, un deciso miglioramento nel comparto foto e ovviamente il supporto 5G. Per i prossimi iPhone, Apple potrebbe invece concentrare i suoi sforzi sull’implementazione di nuovissimo display sempre attivo con tecnologia ProMotion a 120Hz e su un ulteriore miglioramento delle fotocamere.

