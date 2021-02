L’iPhone 13 avrà una fotocamera Ultra Wide aggiornata con apertura f/1.8

L’iPhone 13, ovvero la nuova evoluzione dello storico melafonino che Apple presenterà il prossimo autunno, sarà dotato di una fotocamera Ultra Wide aggiornata che garantirà delle prestazioni decisamente migliori in condizioni di scarsa illuminazione. Lo riporta il noto analista Ming-Chi Kuo, sempre molto informato sulle questioni che riguardano l’azienda californiana.

Nella sua ultima nota per gli investitori di TFI Securities, come riporta anche MacRumors, Kuo afferma che la verifica dell’obiettivo dell’iPad 5P del fornitore cinese Sunny Optical ha avuto esito positivo, pertanto la probabilità che venga spedito un obiettivo grandangolare 7P per l’iPhone 13‌ è aumentata in modo significativo.

Kuo si aspetta che Sunny inizi le spedizioni di massa del suo obiettivo ‌iPad‌ 5P a metà del primo trimestre del 2021, fornendo ad Apple circa il 15%, a causa della limitata capacità di produzione iniziale. Al momento non è chiaro quale sarà il modello ‌iPad‌ destinato ad ottenere l’obiettivo 5P, ma si prevede che la percentuale di spedizione per gli obiettivi 5P e 7P aumenterà ulteriormente tra il 15-20% e il 25-30% nel 2022.

Secondo Kuo, la maggiore concorrenza di Sunny Optical metterà sotto pressione anche Largan, protagonista oggi di una guerra dei prezzi basata sui suoi significativi (e indiscutibili) vantaggi tecnologici rispetto ad altri fornitori di lenti per iPhone.

Già lo scorso mese di novembre era stato proprio Kuo a prevedere che le fotocamere ultra grandangolari sui due modelli di fascia alta di ‌iPhone 13‌ sarebbero state notevolmente aggiornate a f / 1.8, 6P (obiettivo a sei elementi) con messa a fuoco automatica. Tutti gli attuali modelli di iPhone 12 sono dotati di fotocamere Ultra Wide f / 2.4, 5P (obiettivo a cinque elementi) con messa a fuoco fissa.

In risposta a questa indiscrezione, gli analisti di Barclays Blayne Curtis e Thomas O’Malley hanno suggerito che tutti e quattro i modelli di iPhone 13 saranno dotati di un obiettivo per fotocamera Ultra Wide aggiornato con un’apertura più ampia ƒ / 1.8. Pertanto, ad oggi, abbiamo informazioni contrastanti sul numero di modelli che otterranno questo aggiornamento.

Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte MacRumors