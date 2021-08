iPhone 13, trapelano le date: ufficiale il 14 settembre, sul mercato il 24?

I nuovi iPhone 13 5G e gli AirPods 3 saranno annunciati in occasione di un evento Apple programmato per il prossimo mese. Il gigante di Cupertino non ha ancora confermato alcuna data, ma sul web sono comparse indiscrezioni che sembrano indicare con una certa convinzione le date di rilascio per entrambi i prodotti.

L’iPhone 13 potrebbe essere rilasciato sul mercato il 24 settembre

Un presunto screenshot di un’app di e-commerce cinese (tramite IT Home) suggerisce che tutti e quattro i modelli di iPhone 13 saranno disponibili venerdì 17 settembre. Inizialmente si credeva che ciò fosse in riferimento alla data di rilascio, ma stando ad alcune fonti riportate da Front Page Tech si tratterebbe della data scelta da Apple per i preordini degli iPhone 13.

Le stesse fonti affermano che l’annuncio ufficiale dell’iPhone 13 avverrà martedì 14 settembre. Esattamente una settimana prima, il 7 settembre, Apple dovrebbe inviare gli inviti stampa a quello che molto probabilmente sarà un evento virtuale.

Per quanto riguarda la data di rilascio sul mercato dell’iPhone 13, le fonti in questione indicano la stessa in venerdì 24 settembre. Tale data si applica a tutti i nuovi modelli, il che significa che non ci saranno ritardi per iPhone 13 mini e iPhone 13 Pro Max come avvenuto l’anno scorso.

Come accennato, sembra che Apple sia intenzionata ad accompagnare l’annuncio ufficiale degli iPhone 13 con l’introduzione dei suoi nuovi AirPods 3, sebbene lo screenshot suggerisca che verranno lanciati sul mercato un po’ più tardi rispetto ai “melafonini” (il 30 settembre, ndr). L’indiscrezione relativa agli AirPods 3 non trova conferma (almeno per il momento) nelle fonti di Front Page Tech.

La cronologia in questione sembra essere in linea con una precedente previsione dell’analista di Wedbush, Daniel Ives, che suggeriva che Apple avrebbe introdotto l’iPhone 13 e l’iPhone 13 Pro nella terza settimana di settembre. La probabile data ha già mandato in fibrillazione gli appassionati dei prodotti Apple, ma finché il colosso californiano non confermerà il tutto è meglio prendere queste informazioni con la giusta cautela.

Fonte Phone Arena