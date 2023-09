iPhone 13, che offerta su Amazon: risparmi oltre 220 euro!

Anche se ormai mancano davvero pochi giorni alla presentazione ufficiale degli iPhone 15 i fan di Apple continuano a mostrare un certo apprezzamento anche per gli iPhone delle generazioni precedenti. Tra i prodotti più gettonati c’è sicuramente l’iPhone 13, rilasciato dalla società con sede a Cupertino nel 2021 e ancora oggi molto ricercato sul mercato.

La bella notizia di queste ultime ore è che proprio l’iPhone 13 viene proposto su Amazon a un prezzo a cui non si può proprio dire di no. L’eccellente melafonino è infatti in vendita a 713 euro, oltre 220 euro in meno rispetto al prezzo di partenza.

Si tratta senza dubbio di una delle offerte migliori mai apparse su Amazon per questo ottimo prodotto, che può oltretutto essere acquistato in cinque rate senza interessi. Lo sconto del 24% sta già scatenando l’attenzione dei tantissimi fan di Apple, desiderosi di poterlo acquistare a un prezzo così basso.

D’altronde la scheda tecnica dell’iPhone 13 non ha bisogno di presentazioni. Il device può infatti contare su un display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici, con frequenza di aggiornamento a 60 Hz e protezione Ceramic Shield. Il processore che alimenta l’iPhone 13 è un Apple A15 Bionic, abbinato a 4 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Sul retro dell’iPhone 13 ci sono due fotocamere, entrambe da 12 MP, mentre davanti troviamo una fotocamera sempre da 12 MP. Sul piano software il dispositivo è dotato di iOS 16 con un costante aggiornamento da parte del colosso di Cupertino. Completa il quadro la batteria da 3.227 mAh.