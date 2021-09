iPhone 13, bug risolto: si potrà di nuovo sbloccare con Apple Watch

Lo scorso 14 settembre Apple ha presentato i quattro nuovi modelli di iPhone 13, che hanno già riscosso pareri molto positivi. Tuttavia, in questi ultimi giorni il colosso di Cupertino deve fare i conti anche con le lamentele di diversi utenti, che hanno segnalato la presenza di un bug molto fastidioso.

Come riportato in vari thread, infatti, la funzionalità “Sblocca con Apple Watch”, che consente di sbloccare i telefoni con Apple Watch anche se si indossa una mascherina non pare funzionare sui nuovi iPhone. Apple ha subito preso in considerazione le segnalazioni, confermando di aver identificato il problema e di essere al lavoro per risolvere. Proprio nelle scorse ore, l’autorevole sito 9to5Mac ha segnalato il lancio della Beta 2 di iOS 15.1, che dovrebbe essere in grado di risolvere il bug.

Gli sviluppatori che stavano testando questa beta hanno notato che la funzionalità era tornata di nuovo attiva: lo sblocco dell’iPhone 13 tramite Apple Watch, anche indossando una mascherina, è pertanto possibile. Affinché la funzione sia di nuovo efficace, gli utenti devono installare sia iOS 15.1 che watchOS 8.1, anche quest’ultimo disponibile in versione beta per gli sviluppatori. Entrambi gli aggiornamenti verranno rilasciati presto in forma pubblica.

iPhone 13, ci sono anche altri bug

Oltre alla criticità con lo sblocco tramite Apple Watch, sono comparsi anche un paio di altri problemi minori che interessano l’iPhone 13 e i nuovi modelli di iPad. Uno di questi è che i widget utilizzati sulla serie iPhone 13 o iPad 9 e iPad mini 6 potrebbero tornare alle impostazioni predefinite in caso di backup.

Questo problema, tuttavia, riguarda solo una piccola percentuale di dispositivi. In attesa di soluzioni concrete, Apple consiglia di toccare e tenere premuto un widget per aprire il menu delle azioni rapide. Una volta fatto ciò, è necessario fare tap su “Modifica” e apporta le modifiche, per poi cliccare all’esterno del widget per uscire.

Inoltre, sembra che un altro bug impedisca anche di accedere al catalogo e alle impostazioni di Apple Music. Per risolverlo, è necessario aggiornare il nuovo iPhone o iPad andando su Impostazioni, poi su Generali e cliccando infine su Aggiornamenti software.

Fonte Phone Arena