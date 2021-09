iPhone 13, un bug impedisce di usare lo sblocco con Apple Watch

Lo scorso aprile Apple ha comunicato una novità molto importante per lo sblocco dei propri iPhone. Tramite l’aggiornamento iOS 14.5, infatti, la “Mela” ha lanciato la funzione “Sblocca con Apple Watch”, consentendo agli utenti di avere una soluzione alternativa al Face ID quando viene indossata la mascherina.

Grazie a questa novità, i possessori di iPhone non dovevano più abbassarsi la mascherina per far funzionare il Face ID oppure inserire ogni volta il proprio passcode: l’iPhone si sblocca automaticamente se l’utente del telefono indossa un Apple Watch opportunamente sbloccato.

Tuttavia, sembra sia sorta qualche difficoltà in questi ultimi tempi. Alcuni utenti che hanno provveduto ad acquistare uno dei quattro modelli di iPhone 13 – presentati da Apple lo scorso 14 settembre – hanno scoperto che esiste un problema che impedisce loro di utilizzare la funzione “Sblocca con Apple Watch”. Per farla breve, questi utenti hanno ricevuto una notifica che dice “Impossibile comunicare con Apple Watch”, con l’aggiunta di questo messaggio: “Assicurati che il tuo Apple Watch sia sbloccato e al polso e che il tuo iPhone sia sbloccato”. La notifica offre inoltre agli utenti un’opzione per “Annulla” lo sblocco o per “Riprova”.

Apple ha pubblicato una nuova pagina di supporto dove sottolinea di aver identificato “un problema che potrebbe portare Sblocca con Apple Watch a non funzionare con i dispositivi iPhone 13”. La pagina di supporto spiega che Apple prevede di risolvere il problema tramite un prossimo aggiornamento del software. Il colosso di Cupertino aggiunge anche che “fino a quando l’aggiornamento non sarà disponibile, è possibile disattivare Sblocca con Apple Watch e utilizzare il proprio passcode per sbloccare l’iPhone 13. Per disattivare Sblocca con Apple Watch, basta andare su Impostazioni e cliccare poi su Face ID e passcode”. Fortunatamente, questo problema sembra interessare solo gli ultimi telefoni della serie iPhone 13.

iPhone 13, problema con l’accesso ad Apple Music

Un’altra pagina di supporto appena pubblicata da Apple osserva che “se ripristini il tuo nuovo iPhone o iPad da un backup, potresti non essere in grado di accedere al catalogo di Apple Music, alle impostazioni di Apple Music o utilizzare la libreria di sincronizzazione su il tuo nuovo dispositivo. Per risolvere questo problema, aggiorna il tuo nuovo iPhone o iPad”.

Per procedere all’aggiornamento, basta andare su Impostazioni, poi su Generali e infine su Aggiornamenti software. A quel punto si deve cliccare su Installa ora e attendere il completamento dell’aggiornamento.

Fonte Phone Arena