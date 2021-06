Gli iPhone 13 avranno batterie più grandi rispetto agli iPhone 12

La serie di iPhone 13 che Apple presenterà quasi sicuramente il prossimo mese di settembre potrebbe non caratterizzarsi per chissà quale aggiornamento in termini di design. Tuttavia, i nuovi “melafonini” saranno interessati da alcune importanti migliorie che faranno certamente felici gli appassionati dei prodotti Apple.

I modelli iPhone 13 Pro e Pro Max, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbero infatti essere dotati di display OLED con refresh rate a 120 Hz. Inoltre, tutti i nuovi iPhone dovrebbero contenere capacità di archiviazione superiori rispetto al passato e anche una durata della batteria decisamente migliorata grazie all’implementazione di batterie più grandi.

L’iPhone 13 avrà una migliore durata della batteria?

La risposta è sì, dato che l’iPhone 13 avrà una batteria più grande. Almeno questa è l’opinione dell’analista Ming-Chi Kuo, che aveva già fatto sapere in precedenza che Apple sarebbe riuscita a trovare un modo per inserire batterie più grandi all’interno dell’iPhone 13. Il gigante di Cupertino si avvalerà del supporto di circuiti stampati flessibili all’interno del telefono, creando così più spazio per aumentare la capacità della batteria.

Le voci sostengono anche che tutti i modelli di iPhone 13 potrebbero diventare più spessi di 0,26 mm, forse proprio per far sì che possa essere ospitata una batteria più grande. Questi dettagli, assieme al design potenzialmente più efficiente dal punto di vista energetico del nuovo chip A15 Bionic, suggeriscono che i modelli di iPhone 13 dovrebbero avere una migliore durata della batteria rispetto agli iPhone lanciati lo scorso anno.

Quanta batteria avrà l’iPhone 13?

I suggerimenti sulla batteria che caratterizzerà i nuovi iPhone 13 si sono succeduti in queste ultime settimane. Di recente, il leaker L0vetodream ha segnalato un post sulla piattaforma social cinese Weibo – l’autore è probabilmente il popolare leaker Digital chat station – che ha rivelato la capacità della batteria dei prossimi iPhone.

Sulla base di tale indiscrezione, possiamo aspettarci che la capacità della batteria dell’iPhone 13 “standard” e dell’iPhone 13 Pro sarà da 3.095 mAh, mentre per l’iPhone 13 mini dovremmo avere una batteria da 2.406 mAh. Infine, l’iPhone 13 Pro Max potrebbe arrivare sul mercato con un’importante batteria da 4.352 mAh.

Fonte Phone Arena