iPhone 13, le batterie sono davvero migliorate: capacità e durata

Il 14 settembre è stata senza dubbio la giornata più importante dell’anno per tutti gli appassionati di iPhone. Apple ha infatti presentato i suoi nuovi iPhone 13, distinti in 4 modelli (iPhone 13 “standard”, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max), svelando al mondo tutte le caratteristiche di questi prodotti.

Dal punto di vista del design non si apprezzano troppe differenze rispetto alla serie di iPhone 12 lanciata lo scorso anno, ma gli iPhone 13 possono contare su molti miglioramenti “tecnici”. Prestazioni più veloci, ad esempio, ma anche fotocamere aggiornate (soprattutto sui modelli Pro), più spazio di archiviazione sui modelli base e molto altro ancora.

Ma per quanto riguarda invece la batteria? Le indiscrezioni delle ultime settimane riportavano un concreto impegno da parte della “Mela” per consentire un aumento dell’autonomia sugli iPhone 13 rispetto ai predecessori, che di certo non brillavano in tal senso. Effettivamente i nuovi “melafonini” possono contare su una batteria migliorata, specialmente l’iPhone 13 Pro Max che sembra aggiudicarsi il titolo di iPhone più duraturo di sempre.

Batteria iPhone 13, quanto dura? Tutti i dettagli

Ma quanto dura esattamente la batteria degli iPhone 13? Apple è riuscita ad incrementare l’autonomia su tutti e quattro i nuovi modelli presentati martedì 14 settembre. L’iPhone 13 mini garantisce infatti un aumento di un’ora e mezza rispetto all’iPhone 12 mini, mentre l’iPhone 13 “base” offre un aumento di 2,5 ore rispetto all’iPhone 12. Anche l’iPhone 13 Pro può contare su un aumento di 1,5 ore rispetto all’iPhone 12 Pro, mentre il già citato iPhone 13 Pro Max mette a disposizione degli utenti un’autonomia superiore di ben due ore e mezza rispetto all’iPhone 12 Pro Max.

Apple ha inoltre fornito anche le stime per la durata della batteria durante lo streaming di video. L’iPhone 13 Pro Max dovrebbe durare all’incirca 25 ore, mentre l’iPhone 13 Pro garantirebbe 20 ore di autonomia. L’iPhone 13 si fermerebbe a 15 ore, poco più dell’iPhone 13 Mini (13 ore).

Batteria iPhone 13, la capacità su ogni modello

Per raggiungere questo importante risultato, Apple ha dovuto necessariamente includere sugli iPhone 13 batterie più grandi rispetto a quelle che abbiamo visto nei modelli lanciati nel 2020. Sebbene la società con sede a Cupertino non abbia ancora fornito i numeri esatti relativi alla capacità della batteria sul suo sito Web, i dati sono comunque trapelati online.

L’iPhone 13 mini dispone di una batteria da 2.425 mAh, mentre quella dell’iPhone 13 è da 3.240 mAh. Sorprendentemente, la batteria dell’iPhone 13 Pro è leggermente inferiore rispetto al modello “standard” (3.125 mAh), mentre l’iPhone 13 Pro Max risulta equipaggiato con una batteria da 4.373 mAh.

L’iPhone 13 non offre ufficialmente una funzionalità di ricarica wireless inversa, ma tutti e quattro i modelli sono dotati di ricarica wireless MagSafe. Grazie ai magneti posizionati in cerchio sul retro dell’iPhone, il telefono può agganciarsi saldamente ai caricabatterie compatibili e massimizzare l’efficienza della ricarica wireless. La velocità massima della ricarica MagSafe è di 15 W (con il caricabatterie giusto).

La serie iPhone 13 supporta la ricarica da 20 W, proprio come la serie iPhone 12. Purtroppo nella confezione è assente il caricabatterie: Apple ha ormai intrapreso questa strada e non sembra intenzionata a cambiarla.

Fonte Phone Arena