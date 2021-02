L’iPhone 12S di Apple potrebbe arrivare senza “notch” (o molto ridotto) e con il Touch ID sotto al display

I nuovi iPhone 12, presentati da Apple lo scorso mese di ottobre, sono stati caratterizzati da cambiamenti significativi dal punto di vista del design. Tuttavia, nonostante l’impegno dell’azienda del CEO Tim Cook dal punto di vista prettamente “estetico”, gli utenti hanno potuto notare la conferma del “notch” dell’iPhone X.

Una scelta che va un pò in controtendenza con quelle che sono le preferenze attuali dei produttori che operano nel settore degli smartphone mobile. Ad esempio, la maggior parte dei fornitori di Android è passata ai display pinhole (ovvero caratterizzati da un “foro”, ndr), mentre alcuni hanno persino rilasciato telefoni a tutto schermo con fotocamere pop-up o posizionate sotto al display.

Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni sembra che anche Apple si sia convinta ad abbandonare il “notch”: il prossimo iPhone – che dovrebbe chiamarsi iPhone 12S – sarà quindi sprovvisto della famosa “tacca”.

La “chicca” viene rivelata dall’informatore Mauri QHD, che spiega come uno degli attuali prototipi sia senza “notch”. Sembra ovviamente una buona notizia, anche se potrebbero esserci alcuni aspetti negativi: ad esempio, il modello potrebbe avere cornici leggermente più grandi rispetto all’iPhone 12.

Ma in seguito a questa scelta dobbiamo aspettarci che l’iPhone 12S arrivi con una cornice superiore piuttosto marcata? Sembra improbabile, almeno stando a quanto riferito da più fonti affidabili, che affermano che la prossima generazione di iPhone non avrà dimensioni così imponenti. I report suggeriscono infatti che gli iPhone 2021 avranno semplicemente dei “notch” un pò più piccoli rispetto agli attuali melafonini, con una riduzione operata in altezza (e non in larghezza). I nuovi telefoni dovrebbero anche essere un pochino più spessi, presumibilmente per fare spazio a batterie più capienti.

L’iPhone 12S (13) non dovrebbe arrivare sul mercato almeno fino al prossimo mese di settembre, pertanto non è detto che queste scelte di design siano quelle su cui punterà definitivamente Apple. Allo stesso tempo, ci sono davvero poche possibilità che i nuovi telefoni arrivino con un design interamente a cornice, come nel caso dell’iPhone 8 del 2017, l’ultimo top di gamma di Apple con questi tratti estetici.

Possiamo aspettarci qualche altro aspetto interessante in questo prototipo di iPhone 12S? Forse sì, dato che non è da escludere che il nuovo melafonino arrivi con una fotocamera sotto il display. I brevetti depositati da Apple suggeriscono che il colosso di Cupertino sia intenzionato a mettere dei sensori sotto il display: una soluzione scelta proprio per eliminare il notch. D’altronde, anche il noto tipster Ice Universe ha affermato che il notch di iPhone potrebbe “scomparire senza lasciare traccia” nel 2021.

La maggior parte dei report suggerisce anche che i prossimi iPhone avranno il Touch ID sotto il display. Tuttavia Apple non eliminerà il Face ID, ritenuto molto utile anche per la realtà aumentata e la fotografia.

Fonte Phone Arena