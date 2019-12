iPhone 12 uscirà nel 2020 con fotocamera con sensore stabilizzato

Secondo indiscrezioni l’iPhone 12 Pro e l’iPhone 12 Pro Max sembra verranno rilasciati nel mercato durante un evento ufficiale che avverrà all’inizio di settembre 2020. I due modelli di fascia più alta, iPhone 12 Pro e Pro Max, saranno accompagnati dall’iPhone 12 e dall’iPhone 12Plus che, invece, saranno due smartphone di fascia più economica.

Fotocamera con sensore stabilizzato per i nuovi iPhone 12

Come vi abbiamo già accennato in un precedente articolo, secondo l’analista Ming-Chi Kuo, noto esperto dell’azienda di Cupertino, ci saranno diverse novità sui nuovi modelli di iPhone per il 2020 e il 2021. Kuo afferma che ci saranno cinque nuovi modelli di iPhone nel 2020, seguiti da un nuovo iPhone senza porta Lightning, definito ″wireless″, nel 2021.

Sembra che Apple abbia in programma un ampio elenco di aggiornamenti previsti per l‘iPhone serie 12 tra cui un display completamente aggiornato. Inoltre pare che la società di Cupertino stia lavorando per introdurre importanti aggiornamenti nel comparto fotografico, con una nuova particolare tecnologia che renderà molto più soddisfatti i nuovi utenti Apple.

Un articolo pubblicato da DigiTimes afferma che Apple sta cercando di studiare una soluzione per avere una stabilizzazione dell’immagine più avanzata all’interno degli iPhone di fascia più alta che prevede l’abbandono della tecnologia di stabilizzazione ottica dell’immagine (nota come OIS) finora utilizzata .

Nei muovi modelli, infatti, sembra che sarà lo stesso sensore ad essere stabilizzato non più le fotocamere, ciò portebbe grandi benefici quando si utilizza l’iPhone per girare video o fare foto in situazioni di scarsa luminosità.

Gli iPhone che usciranno il prossimo anno sembra saranno tutti dotati della connettività 5G, per questo ci si chiede se questi cambiamenti a livello della fotocamera siano degli aggiornamenti studiati per migliorare il comparto fotografico o siano dovuti ad esigenze tecnico-progettuali collegate ad una componentistica, che anche a causa del 5G, sembra presentarsi sempre più complessa.

