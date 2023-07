iPhone 12, super offerta su Amazon: solo 469 euro!

Anche se sono passati già tre anni dalla sua uscita e tutti i fan di Apple sono ormai proiettati verso la presentazione degli iPhone 15 – che arriveranno a settembre 2023, ndr – l’iPhone 12 continua a riscuotere un certo successo sul mercato.

Molto dipende anche dai vari sconti che di tanto in tanto vengono proposti proprio per questo ottimo telefono. Proprio in queste ore è comparsa su Amazon un’offerta che consente di acquistare l’iPhone 12 a un prezzo decisamente più basso rispetto a quello di partenza.

Il modello ricondizionato di iPhone 12 viene infatti proposto sul sito del colosso dell’e-commerce a 469,99 euro, consentendo agli utenti di risparmiare circa 310 euro sull’acquisto del prodotto.

Questo sconto del 39% riguarda la variante da 64 GB dell’iPhone 12: il prodotto ricondizionato viene venduto in condizioni eccellenti e con una batteria di una capacità pari almeno all’80% della carica originale. Inoltre l’iPhone 12 ricondizionato non mostra segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 centimetri.

L’iPhone 12 può contare su un display OLED da 6,1 pollici (con frequenza di aggiornamento da 60 Hz) e un processore Apple A14 Bionic, che garantisce un ottimo livello prestazionale. Sul retro del dispositivo troviamo due fotocamere, entrambe con sensori da 12 MP: anche la fotocamera frontale è da 12 MP. Grazie a questo comparto foto è possibile realizzare ottimi scatti con una risoluzione di 4000×3000 pixel e anche di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Completa il quadro la batteria da 2.815 mAh.