Gli iPhone 12 hanno un problema con la batteria: “Si scarica troppo anche con il 5G spento”

Gli iPhone 12, ovvero i nuovi melafonini presentati ufficialmente da Apple lo scorso ottobre, offrono una serie di nuove funzionalità oltre alle modifiche dal punto di vista del design. Una di queste è certamente il supporto 5G, particolarmente apprezzato dagli utenti, anche se fin da subito sono emersi dubbi sulla durata della batteria.

In effetti, sempre più utenti stanno segnalando che la batteria del proprio iPhone 12 si scarica rapidamente. Il problema è che questa situazione si verifica anche quando il telefono è in standby, con il 5G spento.

Quando si acquista un nuovo telefono capita spesso che la batteria si scarichi più rapidamente. Da cosa può essere dovuto? Prima di tutto bisogna tenere conto che nei primi giorni l’uso del nuovo prodotto è certamente molto elevato: l’utente è stimolato a scoprire tutte le nuove funzionalità, a conoscere tutto della fotocamera, comprendere le nuove app e molto altro ancora.

Inoltre, nel caso di alcuni modelli di iPhone 12, in particolare Pro e mini, la capacità della batteria è inferiore rispetto alla linea di iPhone 11. L’utente Master26A ha segnalato sui forum delle community di Apple il rapido consumo della batteria di iPhone 12 Pro anche in standby, stimando la perdita in circa il 4% ogni ora.

La segnalazione dell’utente è stata seguita da molte altre, dove viene segnalata una perdita della batteria tra il 20 e il 40% durante la notte, anche con il 5G spento. “Sto notando che l’iPhone 12 Pro si scarica quando è inattivo con quasi nessuna attività in background a un tasso del 4%, che è molto più veloce del mio precedente iPhone 11 Pro e, ad essere onesti, uno scarico inattivo più veloce di quanto possa effettivamente ricordare un nuovo iPhone – si legge nel post dell’utente – Il primo istinto era disabilitare i dati mobili per vedere se si trattava di qualcosa dovuto al 5G, ma in realtà non vedo alcuna reale differenza”.

Un altro utente ha poi fatto sapere che il supporto Apple ha eseguito la diagnostica e tutto è andato bene, suggerendo che il problema dell’eccessivo consumo della batteria potrebbe essere causato da un bug di iOS.

Fonte 9to5Mac