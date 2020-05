iPhone 12 Pro: schermo ProMotion ad alta frequenza di aggiornamento, zoom camera posteriore 3x

È l’affidabile Max Weinbach di XDA-Dev a presentare in collaborazione con EverythingApplePro un video che mostra diverse indiscrezioni sui nuovi iPhone 12 Pro. Nel video pubblicato si scopre che il nuovo iPhone 12 presenterà un display ProMotion con un alto refresh rate e aggiornamenti al comparto fotografico. O almeno così sarà sui telefoni iPhone 12 Pro, vale a dire i modelli di fascia alta da 6,1 pollici e 6,7 pollici.

iPhone 12 Pro: nuove indiscrezioni

Secondo quanto si vede nel video YouTube pubblicato nel canale EverythingApplePro, il nuovo melafonino avrà una frequenza di aggiornamento di 120Hz, ma sarà in grado di variare il refresh rate del display da 120Hz a 60Hz a seconda dei contenuti utilizzati per preservare la durata della batteria. Questo sistema ProMotion è simile a quello disponibile nell’iPad Pro già da alcuni anni. Per supportare la funzione 120Hz, Apple starebbe progettando anche una batteria con una capacità aumentata. Le ultime informazioni suggeriscono, infatti, che il nuovo iPhone più grande, l’iPhone 12 Pro Max da 6,7 ​​pollici, avrà una capacità della batteria superiore a 4400 mAh.

Apple ha già fatto molto per quanto riguarda la durata della batteria negli iPhone 11 e iPhone 11 Pro ma sta cercando di migliorarsi dato che i nuovi iPhone avranno funzionalità che potrebbero richiedere molta energia come appunto ProMotion e connettività 5G. EverythingApplePro parla anche di un piccolo cambio di design, (il nuovo sarà più simile all’iPad Pro 2020) e di miglioramenti nel Face ID. Proprio la funzionalità di riconoscimento facciale sembra supporterà un angolo più ampio per consentire lo sblocco da più angolazioni.

Per quanto riguarda la fotocamera, Apple sta cercando di studiare aggiornamenti per scattare foto migliori anche in condizioni di scarsa illuminazione con una messa a fuoco automatica più rapida e una migliore stabilizzazione dell’immagine. Anche Smart HDR è in fase di aggiornamento per ridurre il rumore anche in ambienti bui. Sembra ormai confermata la presenza del nuovo scanner LiDAR che sarà utilizzato per migliorare ulteriormente l’autofocus, ma anche la precisione delle foto in modalità Ritratto. Il video riporta anche che lo zoom del teleobiettivo viene aggiornato da 2x a 3x, consentendo agli utenti di avvicinarsi ancora di più ai soggetti.

Fonte 9to5mac