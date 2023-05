iPhone 12 Pro Max scontatissimo su Amazon: offerta da non perdere

Mancano circa quattro mesi alla presentazione ufficiale degli iPhone 14, i nuovi melafonini su cui sta lavorando intensamente Apple per soddisfare in ogni dettaglio le aspettative dei tantissimi fan. Nel frattempo, la Mela continua a registrare ottimi risultati in termini di vendite per la serie iPhone 13 e anche per gli iPhone 12, lanciati nel 2021 dalla società del CEO Tim Cook.

Ovviamente tra i dispositivi più gettonati c’è l’iPhone 12 Pro Max, ancora oggi considerato un ottimo prodotto grazie ad una scheda tecnica di grandissimo livello. Proprio in queste ore il device è in vendita sul sito di Amazon ad un prezzo scontato e sono molti gli appassionati di Apple che si stanno riversando sul portale per non farsi scappare questa offerta.

L’iPhone 12 Pro Max – ricondizionato e garantito Amazon Renewed – viene infatti venduto a 649 euro, consentendo quindi agli utenti di risparmiare circa 180 euro sul prezzo di partenza. Il modello interessato da questo sconto è quello con 128 GB di memoria interna. Una proposta davvero interessante, date le ottime caratteristiche del prodotto.

L’iPhone 12 Pro Max si presenta con un display OLED da 6,7 pollici (con frequenza di aggiornamento a 60 Hz) e un processore Apple A14 Bionic che assicura prestazioni molto elevate. Venendo al comparto foto, sul retro del dispositivo troviamo tre fotocamere, tutte da 12 MP: anche sul lato anteriore Apple ha posizionato un sensore da 12 MP. Infine, la batteria da 3,687 mAh garantisce una discreta autonomia. L’iPhone 12 Pro Max è un’ottima scelta anche in termini di software, data la presenza di iOS 16 aggiornato all’ultima versione disponibile.