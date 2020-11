iPhone 12 Pro Max, la durata della batteria è molto buona. Solo un aspetto non convince

Le ragioni principali che potrebbero spingere ad acquistare l’iPhone 12 Pro Max, preferendolo agli altri nuovi iPhone, sono essenzialmente due: il display più grande e la batteria più grande.

L’iPhone 12 Pro Max è infatti dotato di una batteria interna da 3.687 mAh, la più grande tra gli iPhone 12 presentati da Apple da poche settimane. Una batteria così grande per gli standard iPhone dovrebbe portare a ottimi risultati dal punto di vista della durata. Phone Arena ha eseguito una serie di test approfonditi sulla batteria in modo da capire esattamente cosa ci si può aspettare dal Pro Max in termini di autonomia.

Il primo test ha riguardato la durata della batteria con l’utilizzo di YouTube, una delle piattaforme più gettonate a livello mondiale. L’iPhone 12 Pro Max ha fatto registrare 8 ore e 37 minuti di autonomia in questo test, un pò meno dell’iPhone 11 Pro Max dello scorso anno, che era riuscito ad arrivare a 8 ore e 58 minuti nello stesso test. Una piccola differenza messa in preventivo, dato che il nuovo 12 Pro Max sembra avere una cella della batteria più piccola rispetto al suo predecessore.

Gli iPhone tradizionalmente non hanno prestazioni molto buone in questo test, anche se di recente alcuni telefoni Android hanno perso terreno. Ad esempio, il Note 20 Ultra ha fatto male in questo test, raggiungendo solo 7 ore, meno dell’iPhone 12 Pro Max. Meglio aveva fatto il precedente modello S20 Ultra (10 ore e 29 minuti).

Nonostante la batteria di dimensioni inferiori rispetto all’iPhone 11 Pro Max dello scorso anno, il nuovo 12 Pro Max è riuscito a durare ben 14 ore e 6 minuti nel test di navigazione web di Phone Arena. Pertanto, per le attività quotidiane di base come appunto navigare sul Web l’iPhone 12 Pro Max dimostra di avere un’eccellente autonomia. È interessante notare che, nonostante molti telefoni Android abbiano batterie molto più grandi (l’S20 Ultra dispone di una cella da 5.000 mAh), l’iPhone 12 Pro Max è ben ottimizzato per questo tipo di utilizzo, tanto da riuscire a durare più a lungo dei telefoni che funzionano con il robottino verde.

Tuttavia, se siete appassionati di gaming, l’iPhone 12 Pro Max non è affatto una buona scelta. Phone Arena riporta infatti che nel test apposito il telefono ha iniziato a riscaldarsi in maniera esagerata durante le sessioni di gioco: una situazione che si è verificata con diversi titoli, specialmente quelli “non ottimizzati” per il nuovo potentissimo chip Apple A14, che vanno a scaricare la batteria molto rapidamente. In conclusione, la batteria dell’iPhone 12 Pro Max, nonostante venga sconsigliata per i videogiocatori, può ritenersi nel complesso promossa.

Fonte Phone Arena