iPhone 12 Pro Max: design del corpo più sottile e cornici più piccole

Disegni CAD apparentemente affidabili del prossimo iPhone 12 Pro Max sono stati condiviso da Max Weinbach nell’ultimo video di YouTube di Everything Apple Pro. I dettagli principali riflettono ciò che già sapevamo: il nuovo iPhone condividerà molta estetica del design da iPad Pro.I CAD mostrano la finitura laterale piatta squadrata che ci aspettavamo e confermano anche le specifiche delle dimensioni trapelate in precedenza.

iPhone 12 Pro Max

I primi disegni e le prime indiscrezioni riguardo il nuovo iPhone generalmente escono in primavera prima del lancio del prodotto, poiché i produttori di accessori cominciano a preparare le linee di produzione per avere le custodie pronte per il lancio in autunno. Queste indiscrezioni, molto probabilmente, provengono da una fabbrica Foxconn e sembrano essere di gennaio di quest’anno. Quindi, poiché l’iPhone 12 è ancora è ancora in ‘fase prototipo’, alcuni dettagli potrebbero cambiare mentre Apple finalizza lo studio del prodotto.

Secondo queste ultime indiscrezioni il telefono sarà più sottile rispetto all’iPhone 11 Pro Max, da 8,1 mm fino a 7,4 mm e sarà dotato di un display OLED da 6,7 ​​pollici, rispetto a 6,5 ​​pollici dell’11 Pro Max. Nel suo complesso il telefono sta diventando leggermente più largo e più alto per adattarsi, ma il cambiamento più evidente è la differenza nello spessore della cornice dello schermo. La dimensione della cornice si riduce di circa il 60% su tutti e quattro i lati, da 2,5 mm a 1,5 mm. Questo vuol dire che aumenterà il rapporto schermo-corpo complessivo del dispositivo.

Anche il layout del comparto fotografico sembra cambierà per adattarsi a un quarto sensore della fotocamera: lo scanner LiDAR. Il layout potrebbe corrispondere a quello presente in un’iconografia condivisa qualche settimana fa da 9to5Mac, con una matrice simmetrica di fori 2 × 2. Ciascuno degli obiettivi della fotocamera diventerà anche leggermente più grande di diametro, suggerendo anche aggiornamenti hardware delle fotocamere

Fonte 9to5mac